स्पोर्ट्स डेस्क: महिला वनडे विश्व कप 2025 फाइनल में भारत की युवा स्टार शेफाली वर्मा ने न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी कमाल किया। जहां उन्होंने 87 रनों की धमाकेदार पारी खेली, वहीं गेंदबाज़ी में भी उन्होंने दो महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया।

साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ट (Laura Wolvaardt) ने मैच के बाद कहा कि टीम ने शेफाली को गेंदबाज के रूप में खेलने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कहा, 'हमें नहीं लगा था कि वह इतने ओवर फेंकेंगी। वो हमारे लिए एक ‘सरप्राइज फैक्टर’ साबित हुई। वर्ल्ड कप फाइनल में किसी पार्ट-टाइम बॉलर से विकेट गंवाना वाकई निराशाजनक होता है।'

शेफाली ने मैच में 7 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट लिए — जिनमें सून लूज और मरीज़ाने कैप जैसे बड़े विकेट शामिल थे। फाइनल से पहले उनके नाम वनडे में सिर्फ एक विकेट था, लेकिन बड़े मुकाबले में उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत कौर की ‘गट फीलिंग’ पर भरोसा जताते हुए जादू दिखाया।

वोल्वार्ट ने खुद शानदार 101 रन (98 गेंदों) की पारी खेली, लेकिन उनकी मेहनत टीम को जीत नहीं दिला सकी क्योंकि भारत ने यह ऐतिहासिक मुकाबला 52 रन से जीतकर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।

शेफाली को उनके हरफनमौला प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया। 21 साल की इस बल्लेबाज़ ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड कप फाइनल में यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गईं।