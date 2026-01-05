स्पोर्ट्स डेस्क: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 से ठीक पहले UP वॉरियर्स ने बड़ा कदम उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान और सात बार की वर्ल्ड कप विजेता मेग लैनिंग को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। WPL 2026 की शुरुआत 9 जनवरी से होनी है, और उससे कुछ दिन पहले यह फैसला लिया गया है। मेग लैनिंग को UP वॉरियर्स ने WPL 2026 ऑक्शन में 1.9 करोड़ रुपये में खरीदा था। अपने साथ वह बेहतरीन लीडरशिप अनुभव और चैंपियन बनने की विरासत लेकर आई हैं।

दीप्ति शर्मा की जगह संभालेंगी कप्तानी

UP वॉरियर्स में मेग लैनिंग कप्तानी की जिम्मेदारी दीप्ति शर्मा से संभालेंगी। दीप्ति ने 2025 सीजन में टीम की कप्तानी की थी, जब नियमित कप्तान और मेग की ऑस्ट्रेलियाई टीम की पूर्व साथी एलिसा हीली टीम से बाहर थीं।

कप्तान बनने पर मेग लैनिंग का बयान

फ्रेंचाइज़ी की ओर से जारी बयान में मेग लैनिंग ने कहा, 'UP वॉरियर्स की कप्तान चुना जाना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। WPL अपने चौथे सीजन में प्रवेश कर रहा है और यह देखना शानदार है कि लीग कैसे लगातार बेहतर होती जा रही है। क्रिकेट का स्तर, प्रतिस्पर्धा और नए टैलेंट हर साल ऊंचा उठ रहा है।'

उन्होंने आगे कहा, 'यह टीम अंतरराष्ट्रीय अनुभव और भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण है। मैं इस चुनौती को लेकर काफी उत्साहित हूं। हम सभी मिलकर कड़ी मेहनत करेंगे और ट्रॉफी जीतने की पूरी कोशिश करेंगे।'

मेग लैनिंग का WPL रिकॉर्ड और कप्तानी की विरासत

ऑस्ट्रेलिया के लिए सात वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों का हिस्सा रहीं मेग लैनिंग ने अब तक 2 ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप, 5 ICC महिला T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। वह दुनिया की सबसे सफल महिला कप्तानों में गिनी जाती हैं।

WPL में मेग लैनिंग ने इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी की थी और टीम को लगातार 2023, 2024 और 2025 में फाइनल तक पहुंचाया, हालांकि हर बार उपविजेता रहना पड़ा। 2023 WPL में उन्होंने ऑरेंज कैप भी जीती थी और शैफाली वर्मा के साथ शानदार ओपनिंग साझेदारी की थी।

WPL में मेग लैनिंग का बल्लेबाज़ी रिकॉर्ड

मेग लैनिंग WPL इतिहास की सबसे लगातार प्रदर्शन करने वाली बल्लेबाज़ों में शामिल हैं। 27 मैच, 952 रन। पावरप्ले में तेज शुरुआत देना, दबाव में रन बनाना और मुश्किल चेज़ को संभालना उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है।

कोच अभिषेक नायर का बयान

UP वॉरियर्स के हेड कोच अभिषेक नायर ने कहा, 'मेग के पास अनुभव, स्पष्ट सोच और शांति का दुर्लभ संयोजन है। दबाव के हालात संभालने की उनकी क्षमता और खिलाड़ियों से जुड़ने का तरीका उन्हें इस टीम के लिए आदर्श कप्तान बनाता है। हमें भरोसा है कि वह इस सीजन टीम को नई दिशा देंगी।'

UP वॉरियर्स का WPL 2026 पहला मुकाबला

अब तक WPL खिताब नहीं जीत पाई UP वॉरियर्स अपना WPL 2026 अभियान 10 जनवरी को गुजरात जायंट्स के खिलाफ शुरू करेगी। यह मुकाबला DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में खेला जाएगा।