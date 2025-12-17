दुबई : जैतुल्लाह शाहीन (तीन विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद उजैरउल्लाह नियाजी (61) की शानदार बल्लेबाजी के दम पर अफगानिस्तान ने अंडर-19 एशिया कप ग्रुप बी मुकाबले में नेपाल को 139 गेंदे शेष रहते छह विकेट से हरा दिया।

आज यहां नेपाल की अंडर-19 टीम 124 रनों के स्कोर के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान ने 26.5 ओवर में चार विकेट पर 125 रन बनाकर मुकाबला छह विकेट से अपने नाम कर लिया। उस्मान सादात और फैसल शिनोजादा की सलामी जोड़ी ने अभी 28 रन जोड़े थे कि छठे ओवर में अभिषके तिवारी ने फैसल शिनोजादा (13) को आउटकर अफगानिस्तान को पहला झटका दिया।

इसी ओवर में अभिषेक तिवारी ने नजीफ़ुल्लाह अमीरी (शून्य) को भी अपना शिकार बना लिया। अफगानिस्तान का तीसरा विकेट उस्मान सादात (13) के रूप में गिरा। 24वें ओवर में चंदन राम ने उजैरउल्लाह नियाजी को आउटकर दिया। उजैरउल्लाह नियाजी ने 59 गेंदों में सात चौके और दो छक्के उड़ाते हुए 61 रनों की मैच विजयी पारी खेली। कप्तान महबूब खान और अजीज़ुल्लाह मिआखिल 11-11 रन बनाकर नाबाद रहे। नेपाल के लिए अभिषेक तिवारी ने दो विकेट लिये। विपिन शर्मा और चंदन राम ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बल्लेबाजी करने उतरी नेपाल की पूरी टीम अफगानिस्तानी गेंदबाजी आक्रमण के आगे 46.4 ओवरों में 124 के स्कोर पर सिमट गई। दिलशाद अली ने टीम के लिए सर्वाधिक 32 रनों की पारी खेली। चंदन राम ने (27), अभिषेक तिवारी ने (20), रोशनी विशकर्मा ने 12 रनों का योगदान दिया। शेष बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक नहीं पहुंच सके। अफगानिस्तान के लिए जैतुल्लाह शाहीन ने तीन विकेट लिए। नूरिस्तानी उमरजई, वहीदुल्लाह जादरान और अब्दुल अजीज को दो-दो विकेट मिले। सलाम खान ने एक बल्लेबाज को आउट किया।