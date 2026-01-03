ढाका (बांग्लादेश) : बांग्लादेश ने आगामी ICC पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। अंडर-19 के इस बड़े इवेंट में अजीजुल हकीम बांग्लादेश टीम की कप्तानी करेंगे जबकि जवाद अबरार उनके उप-कप्तान होंगे। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप के लिए पिछले 2 सालों के अपने अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। खास बात यह है कि 2024 वर्ल्ड कप के बाद से बांग्लादेश ने किसी भी दूसरी टीम की तुलना में ज्यादा यूथ वनडे मैच खेले हैं। अकेले 2025 में बांग्लादेश ने 28 यूथ वनडे मैच खेले, जिनमें से 17 में जीत हासिल की।

अजीजुल हकीम और जवाद अबरार की जोड़ी को मौका मिला है जो 2024 वर्ल्ड कप के बाद से 1,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। 2025 में अजीजुल ने एक शतक और पांच अर्धशतक के साथ 879 रन बनाए जबकि जवाद अबरार ने दो शतक और छह अर्धशतक के साथ 977 रन बनाए। ऑलराउंडर रिजान होसैन ने भी 2025 में बांग्लादेश के लिए रन बनाने के मामले में शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने 7 अर्धशतक और एक शतक के साथ 830 रन बनाए।

बांग्लादेश की टीम में 2025 के टॉप तीन विकेट लेने वाले गेंदबाज भी शामिल हैं जिसमें तेज गेंदबाज इकबाल हुसैन (2025 में 34 विकेट) और अल फहद (2025 में 33 विकेट), साथ ही बाएं हाथ के स्पिनर समिउन बसीर (2025 में 29 विकेट) हैं। फहद दिसंबर में अंडर-19 एशिया कप में नहीं खेल पाए थे और उस टीम में एकमात्र बदलाव हैं उन्होंने मोहम्मद सोबुज की जगह ली है।

बांग्लादेश को ग्रुप बी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा जिसमें भारत, न्यूजीलैंड और USA जैसी टीमें शामिल हैं। चारों ग्रुप में से हर ग्रुप से तीन टीमें सुपर सिक्स में आगे बढ़ेंगी, जिसके बाद सेमी-फाइनल और फाइनल होगा।

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश टीम :

अजीजुल हकीम (कप्तान), ज़वाद अबरार, समिउन बसीर, शेख परवेज़, रिज़ान होसैन, शाहरिया अल अमीन, शादिन इस्लाम, मोहम्मद अब्दुल्ला, फरीद हसन, कलाम सिद्दीकी, रिफत बेग, साद इस्लाम, अल फहद, शाहरियार अहमद, इकबाल हुसैन।