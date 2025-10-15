अबू धाबी: शेख ज़ायेद स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 200 रनों से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। टीम के युवा तेज गेंदबाज बिलाल सामी (Bilal Sami) ने 5 विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाज़ों की कमर तोड़ दी और मेजबानों को सिर्फ 93 रनों पर ढेर कर दिया।

इब्राहिम जद्रान और मोहम्मद नबी ने रखी मजबूत नींव

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने अफगानिस्तान की ओर से ठोस शुरुआत की। इब्राहिम जद्रान ने शानदार 95 रन (111 गेंद, 7 चौके, 2 छक्के) बनाए, जबकि मोहम्मद नबी ने पारी के अंत में 37 गेंदों पर 62 रनों की तूफानी पारी खेली। नबी ने अंतिम ओवरों में छह चौके और छह छक्के लगाते हुए टीम को 293/9 के मजबूत स्कोर तक पहुँचाया।

बांग्लादेश की बल्लेबाजी फिर हुई धराशायी

294 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही। सिर्फ ओपनर सैफ हसन (43 रन) ही कुछ देर टिक सके, जबकि बाकी सभी बल्लेबाज़ दोहरे अंक में भी नहीं पहुंच पाए। बिलाल सामी (5/33) और रशीद खान (3 विकेट) ने बांग्लादेशी पारी को 27.1 ओवर में 93 रनों पर समेट दिया।

खिलाड़ियों की प्रतिक्रियाएं

बिलाल सामी ने मैच के बाद कहा, 'मैं लगातार मेहनत कर रहा था और टीम ने मुझ पर भरोसा जताया। इतने मजबूत बॉलिंग विकल्पों में खेलना आसान नहीं था, लेकिन मैं खुश हूं कि टीम के लिए योगदान दे सका।'

सीरीज का नतीजा

इस जीत के साथ अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 3-0 की ऐतिहासिक सीरीज़ जीत दर्ज की। इब्राहिम जद्रान को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, जबकि बिलाल सामी को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला।