एडिलेड (ऑस्ट्रेलिया) : ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज एडम जम्पा ने इतिहास रच दिया है। वह पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ को पीछे छोड़ते हुए वनडे में ऑस्ट्रेलिया के लिए सातवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने गुरुवार को एडिलेड ओवल में भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में यह उपलब्धि हासिल की। ​​जम्पा ने 115 मैचों में 28.33 की औसत से 196 विकेट लिए हैं जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/35 रहा है, जो वॉ के 195 विकेटों से आगे है।

इस कलाई के स्पिनर ने 10 ओवर में 60 रन देने के बावजूद चार विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य सफेद गेंद के स्पिनर रहे जम्पा ने वनडे क्रिकेट में अपना 12वां चार विकेट हॉल दर्ज किया। जम्पा ने अय्यर और केएल राहुल को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को लगातार सफलताएं दिलाईं। जम्पा ने एक ही ओवर में अक्षर पटेल और नितीश कुमार रेड्डी को आउट करके भारत का स्कोर 226/8 पर ला दिया। जम्पा ने अपने 10 ओवर में 60 रन देकर 4 विकेट लिए।

इस मैच की बात करें तो रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर के संघर्षपूर्ण अर्धशतकों और राणा व अर्शदीप सिंह की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत भारत एडिलेड में दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती झटकों के बाद 264/9 के स्कोर पर पहुंच गया। भारत ने अंतिम 10 ओवरों में 66 रन जोड़े। जोश हेजलवुड अपनी कसी हुई लेंथ से बेहद घातक रहे और उन्होंने 10 ओवरों में सिर्फ 29 रन दिए। हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। जेवियर बार्टलेट और जम्पा ने मिलकर 7 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया द्वारा पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला करने के बाद हेजलवुड ने भारत के शीर्ष क्रम को बांधे रखा।