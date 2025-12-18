एडिलेड: एशेज 2025-26 के तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन नाथन लायन ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसने उन्हें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के सबसे महान गेंदबाजों की सूची में और ऊंचा पहुंचा दिया। अनुभवी ऑफ स्पिनर ने इंग्लैंड की पहली पारी में अपनी पहली ही ओवर में दो बड़े विकेट लेकर न सिर्फ मैच का रुख पलटा, बल्कि इतिहास भी रच दिया।

मैकग्रा को पीछे छोड़ लायन ने रचा इतिहास

इन दो विकेटों के साथ ही नाथन लायन ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 564वां विकेट लिया और महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा (563 विकेट) को पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही ल्योन अब टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस सूची में उनसे आगे सिर्फ शेन वॉर्न हैं, जिनके नाम 708 विकेट दर्ज हैं।

ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट

शेन वॉर्न – 708

नाथन लायन – 564

ग्लेन मैकग्रा – 563

मिचेल स्टार्क – 420

डेनिस लिली – 355

वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में भी टॉप-6 में एंट्री

लायन ने सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा, बल्कि वे अब टेस्ट क्रिकेट के ऑल-टाइम विकेट टेकरों की सूची में छठे स्थान पर भी पहुंच गए हैं। 141 टेस्ट मैचों में उन्होंने अब तक 26 बार चार विकेट और 24 बार पांच विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। 38 साल की उम्र में भी लायन का यह प्रदर्शन बताता है कि वे पिछले एक दशक से ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम की रीढ़ क्यों बने हुए हैं।

टेस्ट मैचों में सबसे अधिक विकेट

मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका) - 800 विकेट

शेन वार्न (ऑस्ट्रेलिया) - 708 विकेट

जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड) - 704 विकेट

अनिल कुंबले (भारत) - 619 विकेट

स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड) - 604 विकेट

नाथन लायन (ऑस्ट्रेलिया) - 564 विकेट

Day 2 स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया आगे

दिन 2 के स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया ने मैच पर पूरी तरह शिकंजा कस लिया है। सुबह के सत्र में निचले क्रम ने अहम रन जोड़े, जिसमें मिचेल स्टार्क ने सीरीज की दूसरी फिफ्टी जमाई, जबकि जॉफ़्रा आर्चर ने पांच विकेट लिए। जवाब में इंग्लैंड की पारी बिखरती नजर आई। पैट कमिंस ने ज़ैक क्रॉली और जो रूट को आउट किया, हैरी ब्रुक ने 45 रन तक संघर्ष किया, लेकिन कैमरून ग्रीन ने उनकी पारी खत्म कर दी। स्टंप्स तक इंग्लैंड 158 रन पीछे है और तीसरे दिन उसे तेजी से रन बनाने होंगे, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया की बढ़त और खतरनाक हो सकती है।