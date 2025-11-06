स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) इस समय शानदार लय में हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज में लगातार धमाल मचा रहे हैं। महज 24 साल की उम्र में वे अब टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी करने के कगार पर हैं।

तीन मैचों में अब तक अभिषेक ने 112 रन बनाए हैं, वो भी 167.16 की स्ट्राइक रेट से। अब उन्हें सिर्फ 39 रनों की जरूरत है ताकि वे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1,000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली की बराबरी कर सकें।

अभिषेक शर्मा की विस्फोटक फॉर्म

डेब्यू के बाद से ही अभिषेक अपने आक्रामक और निडर खेल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अब तक 26 पारियों में 961 रन बनाए हैं, औसत 36.96 और स्ट्राइक रेट 192.20 के साथ, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज के लिए बेहतरीन आंकड़े हैं। उनके नाम 2 शतक और 6 अर्धशतक दर्ज हैं।

विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी के करीब

अगर अभिषेक शर्मा 6 नवंबर को होने वाले चौथे टी20 में 39 या उससे अधिक रन बना लेते हैं, तो वे सिर्फ 27 पारियों में 1,000 टी20I रन पूरे कर लेंगे — यानी विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे।

भारत के लिए सबसे तेज़ 1,000 टी20I रन बनाने वाले बल्लेबाज:

विराट कोहली — 27 पारियां

केएल राहुल — 29 पारियां

सूर्यकुमार यादव — 31 पारियां

अभिषेक शर्मा — 27 पारियों में कर सकते हैं बराबरी

‘नए युग’ के बल्लेबाज

जहां विराट कोहली ने अपनी पहचान क्लासिक टाइमिंग और स्थिरता से बनाई, वहीं अभिषेक शर्मा की खासियत उनकी फियरलेस हिटिंग और पहले ही ओवर से आक्रामक खेल है। उनका आत्मविश्वास और निरंतरता दर्शाती है कि भारत का अगला टी20 सुपरस्टार तैयार हो चुका है।