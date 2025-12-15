स्पोर्ट्स डेस्क: धर्मशाला में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले के बाद भारतीय टी20 टीम की लीडरशिप एक बार फिर चर्चा में है। कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल दोनों ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, लेकिन टीम के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने उनका खुलकर बचाव किया है। अभिषेक का मानना है कि मौजूदा संघर्ष के बावजूद यही दोनों खिलाड़ी आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए मैच विनर साबित होंगे।

फॉर्म को लेकर सवाल, भरोसे में अभिषेक

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 में शुभमन गिल ने 28 रन की पारी खेली, जबकि सूर्यकुमार यादव सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। दोनों के प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे, लेकिन मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक शर्मा ने साफ कहा कि टीम को अपने लीडर्स पर पूरा भरोसा है।

अभिषेक ने कहा, 'मैं एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं- मुझ पर भरोसा कीजिए, सूर्यकुमार और शुभमन वर्ल्ड कप में भारत के लिए मैच जिताएंगे। मैंने इन दोनों के साथ काफी क्रिकेट खेला है, खासकर शुभमन के साथ। मुझे पता है कि वह किन परिस्थितियों में और कैसे बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। बहुत जल्द बाकी लोग भी उस पर भरोसा करने लगेंगे।'

खुद अभिषेक ने दिखाई आक्रामकता

जहां गिल और सूर्या संघर्ष करते दिखे, वहीं अभिषेक शर्मा ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने अंदाज़ में बल्लेबाजी की। 118 रन के लक्ष्य के जवाब में उन्होंने तीन छक्कों और तीन चौकों की मदद से तेज शुरुआत दिलाई, जिससे दक्षिण अफ्रीका की वापसी की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं।

आंकड़े बढ़ा रहे चिंता

साल 2025 में टी20 इंटरनेशनल में शुभमन गिल ने 15 मैचों में 291 रन बनाए हैं। उनका औसत 24.25 और स्ट्राइक रेट 137.26 का रहा है, लेकिन वह अभी तक एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं। वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव के आंकड़े और ज्यादा चिंता बढ़ाते हैं। 18 पारियों में उन्होंने सिर्फ 213 रन बनाए हैं, औसत 14.20 और स्ट्राइक रेट 125.29 रहा है। दिलचस्प बात यह है कि 2025 में दोनों का सर्वोच्च स्कोर 47 ही रहा है।

‘मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं’—सूर्यकुमार

खुद सूर्यकुमार यादव ने भी अपनी खराब फॉर्म पर प्रतिक्रिया दी है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि वह आउट ऑफ फॉर्म नहीं हैं, बल्कि सिर्फ रन नहीं बन रहे।

सूर्या ने कहा, 'खेल आपको बहुत कुछ सिखाता है। वापसी कैसे करते हैं, यही सबसे अहम है। नेट्स में मैं काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूं। जब रन आने होंगे, आ जाएंगे। मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं, बस इस वक्त रन नहीं आ रहे।'

आगे मिलेगा मौका

सीरीज में अभी दो टी20 मुकाबले बाकी हैं और 17 दिसंबर को लखनऊ में अगला मैच खेला जाएगा। ऐसे में शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव के पास फॉर्म में लौटने और आलोचकों को जवाब देने का अच्छा मौका होगा। टीम मैनेजमेंट और साथी खिलाड़ी भले ही भरोसे में हों, लेकिन आने वाले मैच इन दोनों के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं।