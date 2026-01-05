स्पोर्ट्स डेस्क: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान अपनी टीम को भारत भेजने से मना कर दिया है। बांग्लादेश चाहता है कि उसके सभी मुकाबले भारत के बाहर किसी अन्य देश में आयोजित किए जाएं। इससे पहले ही पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में कराए जाने का फैसला हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बांग्लादेश के मैच भी भारत से बाहर शिफ्ट होते हैं, तो इसका आर्थिक नुकसान किसे होगा—BCCI को या ICC को?

क्या BCCI को होगा बड़ा नुकसान?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 ICC का इवेंट है। इस टूर्नामेंट से टिकट बिक्री, ब्रॉडकास्ट राइट्स और ग्लोबल स्पॉन्सरशिप से होने वाली कमाई सीधे BCCI के खाते में नहीं जाती, भले ही भारत मेजबान देश हो। टूर्नामेंट से जुड़ा पूरा रेवेन्यू ICC बिजनेस कॉरपोरेशन के नियंत्रण में रहता है।

मेजबान बोर्ड के तौर पर BCCI की जिम्मेदारी आयोजन, संचालन और स्थानीय व्यवस्थाओं तक सीमित होती है। ऐसे में बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर होने पर BCCI को कोई सीधा बड़ा आर्थिक झटका नहीं लगेगा।

BCCI की कमाई कहां से होती है?

टी20 वर्ल्ड कप के दौरान BCCI की आय मुख्य रूप से दो हिस्सों में बंटी होती है— मैच-डे सरप्लस (स्थानीय टिकटिंग, फूड, पार्किंग आदि), लोकल स्पॉन्सरशिप। अगर बांग्लादेश के मैच भारत में नहीं होते हैं, तो BCCI को केवल मैच-डे इकॉनमी में कुछ नुकसान हो सकता है। हालांकि यह नुकसान सीमित होगा और बोर्ड की कुल आय पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ेगा।

ICC की जेब पर क्यों पड़ेगा ज्यादा असर?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल पहले ही जारी हो चुका है। इसके तहत खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और अन्य अधिकारियों के लिए होटल, फ्लाइट और लॉजिस्टिक्स की बुकिंग पहले से तय होती है। मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार बांग्लादेश के मैच कोलकाता और मुंबई में खेले जाने थे।

अगर ये मुकाबले भारत से बाहर शिफ्ट होते हैं, तो टीमों को नए वेन्यू पर यात्रा करनी पड़ेगी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, खिलाड़ियों और स्टाफ के होटल व यात्रा से जुड़े खर्च ICC वहन करती है, न कि BCCI। ऐसे में वेन्यू बदलने से अतिरिक्त खर्च का बोझ ICC पर ही आएगा।

ग्रुप और बांग्लादेश का शेड्यूल

मौजूदा शेड्यूल के अनुसार टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश को ग्रुप C में रखा गया है। इस ग्रुप में इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्टइंडीज भी शामिल हैं। बांग्लादेश अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगा।

बड़ा नुकसान होने की संभावना कम

अगर बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत से बाहर शिफ्ट होते हैं, तो BCCI को बड़ा नुकसान होने की संभावना बेहद कम है। सीमित स्तर पर मैच-डे रेवेन्यू जरूर प्रभावित हो सकता है, लेकिन असली आर्थिक दबाव ICC पर ही पड़ेगा, क्योंकि अतिरिक्त यात्रा और लॉजिस्टिक्स का खर्च उसी को उठाना होगा।