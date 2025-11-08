स्पोर्ट्स डेस्क : अभिषेक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा में पांचवें और सीरीज के आखिरी टी20 इंटरनेशनल में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अभिषेक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में सूर्यकुमार को पीछे छोड़ दिया है।

अभिषेक शर्मा ने गाबा में पांचवें टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान 528 गेंदों पर 1000 रन पूरे किए जबकि हमवतन सूर्यकमार ने इस रिकॉर्ड के लिए 573 गेंदें खेली थी। सूर्यकुमार के बाद फिर साल्ट का नम्बर आता है जिन्होंने 599 गेंदों में यह कमाल किया है। चौथे और पांचवें नम्बर पर ग्लेन मैक्सवेल और फिन एलन हैं जिन्होंने 1000 रन तक पहुंचने के लिए क्रमशः 604 तथा 611 गेंदों का सामना किया।

T20I में 1000 रन तक पहुंचने के लिए सबसे कम गेंदें

528* - अभिषेक शर्मा

573 - सूर्यकुमार यादव

599 - फिल साल्ट

604 - ग्लेन मैक्सवेल

611 - फिन एलन

मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया जो उल्टा पड़ता नजर आया क्योंकि अभिषेक और शुभमन गिल ने भारत को 4.5 ओवर में ही बिना किसी नुकसान के 52 रन तक पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद मैच को बारिश के कारण रोकना पड़ा।