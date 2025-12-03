स्पोर्ट्स डेस्क: भारत की पूर्व कप्तान और दुनिया की महानतम महिला क्रिकेटरों में शुमार मिताली राज (Mithali Raj) आज (3 दिसंबर) अपना जन्मदिन मना रही हैं। महिला क्रिकेट को नई पहचान दिलाने का श्रेय जिन खिलाड़ियों को जाता है, उनमें मिताली सबसे आगे हैं। अपनी दो दशक लंबी करियर यात्रा में उन्होंने कई ऐसे कीर्तिमान बनाए, जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है।

वनडे क्रिकेट की रन मशीन

मिताली राज ने 232 वनडे मैच खेलते हुए खुद को दुनिया की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया। इस दौरान उन्होंने 7,805 रन बनाए, जो महिला वनडे क्रिकेट में अब तक का सर्वाधिक स्कोर है। तकनीक, धैर्य और निरंतरता की मिसाल मानी जाने वाली मिताली का प्रदर्शन उन्हें हर युग की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शामिल करता है।

अर्धशतकों की बरसात

वनडे क्रिकेट में मिताली के नाम 64 अर्धशतक दर्ज हैं, जो उनकी अविश्वसनीय स्थिरता को दर्शाता है। खास बात यह कि वे वनडे में लगातार 7 अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं। उनकी यह उपलब्धि दर्शाती है कि वह लंबे समय तक टीम की काठी थीं और हर परिस्थिति में रन बनाने में सक्षम रहीं।

औसत में भी सबसे आगे

वनडे में उनका 50.68 का शानदार औसत यह बताने के लिए काफी है कि उन्होंने कितनी जिम्मेदारी और क्लास के साथ बल्लेबाजी की। एकदिवसीय फॉर्मेट में 50+ का औसत किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और मिताली ने इसे सालों तक बरकरार रखा।

भारतीय क्रिकेट की प्रेरणा

मिताली राज ने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की नई पीढ़ी के लिए एक मजबूत रास्ता तैयार किया। उनकी कप्तानी में भारत ने दो बार वनडे विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। उनकी सफलता ने देशभर की लाखों लड़कियों को क्रिकेट का सपना देखने का साहस दिया।

जन्मदिन पर देश की शुभकामनाएं

मिताली राज के जन्मदिन पर फैंस, क्रिकेटर्स और खेल जगत की बड़ी हस्तियां उन्हें शुभकामनाएं दे रही हैं। भारतीय क्रिकेट इतिहास में उनका योगदान अमिट है और आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें प्रेरणा के स्त्रोत के रूप में याद रखेंगी।

