Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

एडिलेड (ऑस्ट्रेलिया) : ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एलेक्स कैरी एशेज टेस्ट की दोनों पारियों में 50 से ज्यादा रन बनाने वाले चौथे विकेटकीपर-बल्लेबाज और तीसरे ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज बन गए हैं। कैरी ने यह उपलब्धि शुक्रवार को एडिलेड ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी टीम के तीसरे एशेज टेस्ट के दौरान हासिल की। ​​

कैरी ने 143 गेंदों में शानदार 106 रन बनाने के बाद जिसमें 8 चौके और एक छक्का शामिल था और जो उनका पहला एशेज शतक था, के बाद 91 गेंदों में 52* रन बनाए जिसमें चार चौके शामिल थे और तीसरे दिन का खेल खत्म किया। अभी दो दिन और बाकी हैं और ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड को मैच से बाहर करने की कोशिश कर रही है, ऐसे में दो शतक बनाना कोई दूर की बात नहीं होगी।

एशेज की दोनों पारियों में पचास से ज्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर-बल्लेबाज 

एलन नॉट - 1972 में द ओवल में 92 और 63 
इयान हीली - 1995 में एडिलेड में 74 और 51*
ब्रैड हैडिन - 2013 में ब्रिस्बेन में 94 और 53 
एलेक्स कैरी - 2025 एडिलेड में 106 और 52

एलेक्स कैरी का टेस्ट में शानदार फॉर्म

इस साल 10 टेस्ट में कैरी शानदार फॉर्म में रहे हैं, उन्होंने 15 पारियों में 55.61 की औसत से 723 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट 77.57 रहा है जिसमें दो शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कई बार टीम को मुश्किल से बचाया है। कैरी मौजूदा एशेज सीरीज में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने तीन पारियों में 82.33 की औसत से 247 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं। 
 