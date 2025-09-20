Go to PunjabKesari.in

गुंटूर , आंध्र प्रदेश ( निकलेश जैन ) विश्व शतरंज की महाशक्ति भारत की सीनियर राष्ट्रीय शतरंज स्पर्धा भी दुनिया की सबसे कड़ी प्रतिस्पर्धा वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहलाती है और इसे जीतना कभी आसान नहीं होता , इसका अंदाजा आप कुछ यूं लगा सकते है की वर्तमान विश्व चैम्पियन डी गुकेश कभी यह स्पर्धा नहीं जीत पाये है । राष्ट्रीय सीनियर का 62 वां संस्करण 21 सितंबर से 01 अक्टूबर के दौरान कुल 11 राउंड में खेला जाएगा । जिसमें 14 ग्रांड मास्टर समेत कुल 87 टाइटल खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे जबकि खिलाड़ियों की कुल संख्या 391 है । 

प्रतियोगिता की शीर्ष वरीयता तमिलनाडु के ग्रांड मास्टर इनियन पी को मिली है ,वहीं सबकी नजरे होंगी 2003 से 2008 तक लगातार छह बार के राष्ट्रीय चैम्पियन सूर्या शेखर गांगुली की वापसी पर जो लंबे समय बाद वापस यह स्पर्धा खेल रहे है , सूर्या शेखर गांगुली भारत के उन खिलाड़ियों में शामिल है जिन्होने विश्वनाथन आनंद को तीन विश्व चैंपियनशिप जीतने में सहयोग किया है । वहीं तीसरी वरीयता मिली है पूर्व एशियन और दो बार के राष्ट्रीय चैम्पियन पीएसपीबी के एसपी सेथुरमन को तो चौंथे वरीय खिलाड़ी के तौर पर चार बार के राष्ट्रीय चैम्पियन कृष्णन शशिकिरण की वापसी नें इस बार इस स्पर्धा को बेहद आकर्षक बना दिया है । अन्य प्रमुख खिलाड़ियों में विघ्नेश एनआर , अरोण्यक घोष , अभिजीत गुप्ता , रोहित कृष्णा , ललित बाबू और दीपसेन गुप्ता शामिल है ।