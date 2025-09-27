Go to PunjabKesari.in

Author: Niklesh Jain
गुंटूर , आंध्र प्रदेश ( निकलेश जैन ) 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के छठे राउंड में जब ऐसा लग रहा था की किसी एक खिलाड़ी को आज एकल बढ़त मिल सकती है कुछ ऐसे परिणाम आए की एक बार फिर से प्रतियोगिता पूरी तरह से खुल गयी है और छह राउंड के बाद चार खिलाड़ी 5.5 अंको के साथ सयुंक्त बढ़त पर जा पहुंचे है । पहले बोर्ड पर सबसे आगे चल रहे चार के बार के राष्ट्रीय चैम्पियन पीएसपीबी के कृष्णन शशिकिरण और रेल्वे के अरोण्यक घोष के बीच बाजी बेनतीजा रही । दूसरे बोर्ड पर पीएसपीबी के सूर्या शेखर गांगुली और रेल्वे के रवि तेजा नें ड्रॉ खेला । हालांकि तीसरे बोर्ड पर पाँच बार के कॉमनवैल्थ चैम्पियन अभिजीत गुप्ता नें गोवा के आदि अमेय को मात दी , अभिजीत नें काले मोहरो से सिसिलियन ओपनिंग में अमेय की गलती का फायदा उठाते हुए मात्र 31 चालों में खेल अपने नाम कर लिया , चौंथे बोर्ड पर आंध्र प्रदेश के ललित बाबू नें तमिलनाडू के दीपन चक्रवर्ती से ड्रॉ खेला जबकि छठे बोर्ड पर रेल्वे के आयुष शर्मा नें उड़ीसा के सिद्धांत मोहपात्रा से ड्रॉ खेला । हालांकि पांचवें बोर्ड पर हरयाणा के अदित्या डिंघरा को पराजित करते हुए उत्तर प्रदेश के अजय संतोष परवथरेड्डी नें सयुंक्त बढ़त में खुद को शामिल कर लिया । छह राउंड के बाद फिलहाल शशिकिरण , अरोण्यक , अभिजीत गुप्ता और अजय संतोष 5.5 अंक बनाकर सबसे आगे चल रहे है ।