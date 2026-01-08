कुआलालंपुर: भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए मलेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। गुरुवार को खेले गए प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिंधू ने अपने से ऊंची रैंकिंग वाली जापान की तोमोका मियाजाकी को महज 33 मिनट में 21-8, 21-13 से शिकस्त दी।

चोट से वापसी के बाद सिंधू का प्रभावशाली प्रदर्शन

लंबे समय तक चोट के कारण कोर्ट से दूर रहने के बाद वापसी कर रहीं पूर्व विश्व चैंपियन सिंधू ने इस मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाया। आठवीं वरीयता प्राप्त मियाजाकी के खिलाफ यह उनकी दूसरी जीत रही, जिससे दोनों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड अब 2-1 हो गया है।

पहले गेम में सिंधू ने 5-1 की बढ़त के बाद लगातार 13 अंक बटोरते हुए 18-4 की निर्णायक बढ़त बना ली और गेम आसानी से जीत लिया। दूसरे गेम में मियाजाकी ने थोड़ी चुनौती पेश की, लेकिन सिंधू ने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए 17-11 की बढ़त बनाई और मैच अपने नाम कर लिया।

क्वार्टर फाइनल में कड़ी चुनौती

क्वार्टर फाइनल में सिंधू का सामना चीन की गाओ फांग जी और जापान की तीसरी वरीयता प्राप्त अकाने यामागुची के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा।

पुरुष एकल में भारत को निराशा

वहीं, भारतीय पुरुष खिलाड़ियों को निराशा हाथ लगी। लक्ष्य सेन को हांगकांग-चीन के ली चेउक यिउ के खिलाफ 53 मिनट चले मुकाबले में 22-20, 15-21 से हार झेलनी पड़ी। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन के शी यू क्यूई को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 70 मिनट के संघर्षपूर्ण मैच में 18-21, 21-18, 12-21 से पराजित हो गए।