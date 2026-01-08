सिडनी : इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ऑस्ट्रेलिया में एशेज श्रृंखला में 1-4 से मिली करारी हार के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों और प्रबंधन के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा। ECB के मुख्य कार्यकारी रिचर्ड गोल्ड ने ‘आने वाले महीनों में जरूरी बदलाव लागू करने' का वादा किया है।

इंग्लैंड की गुरुवार को पांचवें टेस्ट में पांच विकेट से हार के बाद गोल्ड ने बयान जारी किया जिसमें उन्होंने टीम के निराशाजनक प्रदर्शन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम और क्रिकेट निदेशक रॉब की की योजना, रणनीति और तैयारी की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा खिलाड़ियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन और व्यवहार तथा परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

गोल्ड ने कहा, ‘यह एशेज दौरा बड़ी उम्मीदों और उत्साह के साथ शुरू हुआ था। इसलिए यह बेहद निराशाजनक है कि हम ऑस्ट्रेलिया में एशेज जीतने की अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। हमने टुकड़ों में ही अच्छा प्रदर्शन किया।' गोल्ड ने कहा कि क्रिकेट बोर्ड जल्द से जल्द सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि टीम अगले महीने भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा, ‘हम आने वाले महीनों में जरूरी बदलाव लागू करेंगे।'