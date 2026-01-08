Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव जल्द ही कम होता नहीं दिख रहा है। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप के अपने मैचों को भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। बांग्लादेश सरकार ने इस बीच ICC को धमकी दी है कि अगर उसकी मांगें नहीं मानी जाती तो बांग्लादेश टी20 विश्व कप से हटने में दो बार नहीं सोचेगा। बांग्लादेश सरकार के खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नजरुल ने ये बयान दिया है। 

2000 में ICC की पूर्ण सदस्यता मिलने के बाद से बांग्लादेश वैश्विक क्रिकेट समुदाय का एक सक्रिय सदस्य रहा है। टाइगर्स ने हमेशा क्रिकेट के मैदान पर प्रतिस्पर्धी भावना दिखाई है, यहां तक ​​कि कई वर्ल्ड कप एडिशन में शानदार जीत भी हासिल की हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण देश के भारत के साथ संबंधों में अचानक बड़ा बदलाव आया है। नतीजतन, BCB ने गंभीर विरोध और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत की यात्रा ना करना का फैसला लिया है। ये फैसला मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 से बाहर करने के बाद आया है जिन्हें नीलामी में 9.20 करोड़ में खरीदा गया था। 

नजरुल ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, 'हम एक क्रिकेट-प्रेमी देश हैं और हम निश्चित रूप से खेलना चाहते हैं। लेकिन हम राष्ट्रीय अपमान, हमारे क्रिकेटरों, दर्शकों और पत्रकारों की सुरक्षा या देश की गरिमा की कीमत पर वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते हैं। आज हमें ICC से जो पत्र मिला है, उसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि वे गंभीर सुरक्षा स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। यह सिर्फ एक सुरक्षा मुद्दा नहीं लगता - यह राष्ट्रीय अपमान का मुद्दा लगता है।' 

बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल

बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज - ईडन गार्डन्स, 7 फरवरी
बांग्लादेश बनाम इटली - ईडन गार्डन्स, 9 फरवरी
बांग्लादेश बनाम इंग्लैंड - ईडन गार्डन्स, 14 फरवरी
बांग्लादेश बनाम नेपाल - वानखेड़े स्टेडियम, 17 फरवरी 

लिटन दास की कप्तानी में बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप के अपने मैच वेस्ट इंडीज, इटली, इंग्लैंड और नेपाल के खिलाफ भारत के दो स्टेडियम कोलकाता और मुंबई में खेलेगा। वे ग्रुप C में हैं और टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्ट इंडीज का सामना करेंगे। उनके अगले दो मैच भी उसी स्टेडियम में होंगे, जिसके बाद वे 17 फरवरी को मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मैच में नेपाल से भिड़ेंगे। 
 