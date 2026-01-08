सिडनी : ऑस्ट्रेलिया के शानदार तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने गुरुवार को अपने शानदार रेड-बॉल करियर में एक और मील का पत्थर हासिल किया, जब उन्होंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर अंतिम एशेज मैच के पांचवें दिन महान खिलाड़ियों के साथ अपना नाम दर्ज कराया और टेस्ट क्रिकेट इतिहास में बाएं हाथ के गेंदबाज द्वारा लिए गए सबसे ज्यादा विकेट के लिए रंगना हेराथ के रिकॉर्ड की बराबरी की।

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने अब 105 मैचों में 433 विकेट लिए हैं जबकि श्रीलंका के हेराथ ने सिर्फ 93 मैचों में यही कुल विकेट हासिल किए थे। स्टार्क ने हालिया एशेज सीरीज में असाधारण प्रदर्शन करते हुए कुल 31 विकेट लिए और दो अर्धशतक बनाए। उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला।

अपने नियमित तेज गेंदबाज पार्टनर जोश हेजलवुड और पैट कमिंस के अनुपलब्ध होने के कारण 35 वर्षीय खिलाड़ी ने मेजबान टीम के लिए अकेले ही मैच का रुख बदल दिया। उनके शानदार प्रदर्शन, खासकर पर्थ और ब्रिस्बेन में, के कारण उन्हें दोनों टेस्ट मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 1 दिसंबर, 2011 को ब्रिस्बेन के द गाबा में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना टेस्ट डेब्यू किया था, जो दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच था। उन्होंने उस मैच में दो विकेट लिए और उन्हें रिची बेनो द्वारा अपनी बैगी ग्रीन कैप दी गई।

स्टार्क टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों की सूची में कपिल देव से सिर्फ 2 विकेट पीछे हैं। भारतीय दिग्गज, जो पहले रेड-बॉल फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, ने अपने करियर का अंत 434 विकेट के साथ किया। इस बीच स्टार्क के पास 433 विकेट हैं और वह अपने अगले टेस्ट मैच में यह मील का पत्थर हासिल करने का लक्ष्य रखेंगे।

स्टार्क के लिए 2025 शानदार साल रहा। उन्होंने 11 टेस्ट खेले और 17.32 की औसत से 55 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। उन्होंने तीन बार 5 विकेट और एक बार 10 विकेट लेने का कमाल किया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अपने वर्कलोड को बेहतर ढंग से मैनेज करने और टेस्ट क्रिकेट के लिए फिट रहने के लिए टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने का रणनीतिक फैसला भी किया। फिर भी वह IPL और BBL जैसी टी20 लीग में हिस्सा लेते रहेंगे। IPL 2026 में वह दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे।