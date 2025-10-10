गोवा (निकलेश जैन) विश्व शतरंज संघ ने 2025 विश्व कप के पहले राउंड के मुकाबलों की सूची जारी कर दी हैं। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक भारत के गोवा में आयोजित होगी। कुल 206 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे, 50 शीर्ष वरीय खिलाड़ी सीधे दूसरे राउंड से शुरुआत करेंगे। बाकी 156 खिलाड़ी पहले राउंड में अपने स्थान के लिए संघर्ष करेंगे।

यह टूर्नामेंट न केवल 20 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 17 करोड़ रुपये) की इनामी राशि के लिए खेला जाएगा, बल्कि इसके शीर्ष तीन विजेताओं को 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए सीधी जगह भी मिलेगी।

मेजबान देश के तौर पर भारत को दो अतिरिक्त स्थान मिले हैं, जिन्हें प्रणव वेंकटेश और रौनक साधवानी को दिया गया है। दोनों की मौजूदा रेटिंग 2641 है।

प्रणव 2025 विश्व जूनियर चैंपियन है जबकि रौनक भारत के सबसे युवा ग्रांडमास्टर्स में से एक है जिन्होंने 2024 लंदन चेस मास्टर्स जीता था ।

इन दोनों खिलाड़ियों के जुड़ने से भारतीय चुनौती और भी मजबूत हो गई है। विश्व चैम्पियन डी. गुकेश, आर. प्रज्ञानानंधा, अरुण एरिगैसी, विदित गुजराती, पेंटाला हरिकृष्णा, निहाल सरीन और कई अन्य भारतीय शीर्ष खिलाड़ी पहले ही सूची में हैं।महिला विश्व कप विजेता ग्रांडमास्टर दिव्या देशमुख को भी फीडे ने एक विशेष वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल किया है।

भारत में ऐतिहासिक आयोजन

यह पहला अवसर होगा जब विश्व कप प्रतियोगिता भारत की धरती पर खेली जाएगी। भारत के अधिकतर शीर्ष खिलाड़ी दूसरे राउंड से मुक़ाबला खेलेंगे जबकि पहले राउंड में राजा ऋत्विक कज़ाकिस्तान के नोगेरबेक कायबेक से , हर्षवर्धन जीबी तुर्की के यिलमाज मुस्तफा से ,एसएल नारायनन पेरु के रोजस सालस स्टीवन से , प्रणव वी अल्जीरिया के आला एडिने से , इनियन पी क्यूबा के डाइलन ईसीडरों से ,ललित बाबू नीदरलैंड के मैक्स वरमरदम से ,दीप्तयन घोष चीन के पेंग क्षिओंगीयन से ,कार्तिक वेंकटरामन कोलंबिया के रोबेर्टों पांतोजा से ,रौनक साधवानी साउथ अफ्रीका के बररिश डेनियल से , नीलाश सहा उरुग्वे के मेरर जॉर्ज से ,सूर्या शेखर गांगुली अजरबैजान के अहमद अहमदजादा से खेलेंगे और दिव्या देशमुख ग्रीस के अर्डितीस स्तमटिस से मुक़ाबला खेलेंगी ।