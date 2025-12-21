Go to PunjabKesari.in

, Author: Niklesh Jain
मुंबई ( निकलेश जैन ) डिफेंडिंग चैंपियन ट्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग के फ़ाइनल के पहले एक और जीतद अर्ज करते हुए लगातार तीसरे साल खिताब अपने नाम करने के इरादे जता दिए है जबकि आज दूसरे स्थान और फ़ाइनल पहुँचने की प्रबल दावेदार मुंबा मास्टर्स को पीछे छोड़ते हुए एसजी अल्पाइन पाइपर्स नें दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। पाइपर्स नें आज अपग्रैड मुंबई मास्टर्स और फायर्स अमेरिकन गैम्बिट्स को हराया, जबकि कॉन्टिनेंटल किंग्स ने गंगेज़ ग्रैंडमास्टर्स को 14–5 से मात दी; सोमवार को दूसरे फाइनल स्थान के लिए पाइपर्स, मुंबई मास्टर्स और गंगेज़ ग्रैंडमास्टर्स में मुकाबला होगा । 

तीन बार की महिला विश्व चैंपियन हाउ यीफान ने शनिवार को काले मोहरों से अपने दोनों मुकाबले जीतकर अल्पाइन एसजी पाइपर्स को लीग चरण के अंतिम से एक दिन पहले दो जीत दिलाईं । पहले संस्करण के फाइनलिस्ट मुंबई मास्टर्स की फाइनल में पहुँचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा, क्योंकि आज उन्हें अपने दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा।

फ्रांस के मैक्सिम लाग्रेव के नेत्तृत्व वाली घरेलू पसंदीदा मुम्बा मास्टर्स , जिन्हें शनिवार को अमेरिकन गैम्बिट्स के खिलाफ 1–16 से करारी हार मिली थी, दिन के अंतिम मुकाबले में डी गुकेश के नेत्तृत्व वाली पीबीजी अलास्कन नाइट्स को हराकर दूसरा स्थान फिर से पाने की कोशिश में थे। दो मैच शेष रहते उनके 12 अंक थे, लेकिन वे 8–10 से हार गए—हालाँकि आइकन बोर्ड पर मैक्सिम वाशिए-लाग्रेव ने विश्व चैंपियन डी गुकेश को मात दी।लेकिन मैच ऑफ़ प्लेयर लेनियर डोमिंगेज़ ने तीसरे बोर्ड पर शखरियार मामेद्यारोव को हराया, जबकि सारा खादेम ने लगभग हारी बाजी में 65 चालों के बाद डी हरिका को पराजित कर उलटफेर करते हुए जीत दर्ज की । 

फाइनल स्थान की दौड़ में बने रहने के लिए मुंबई मास्टर्स को कॉन्टिनेंटल किंग्स को हराना होगा और साथ ही उम्मीद करनी होगी कि पीबीजी अलास्कन नाइट्स, अल्पाइन एसजी पाइपर्स की जीत की लय को रोकें। गंगेज़ ग्रैंडमास्टर्स के पास भी बाहर से मौका है, लेकिन इसके लिए उन्हें अमेरिकन गैम्बिट्स के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी और साथ ही अन्य दावेदारों की हार की दुआ करनी होगी।