गोवा ( निकलेश जैन ) फीडे विश्व कप 2025 का खिताब उज़्बेक्सितान के युवा खिलाड़ी 19 वर्षीय सिंदारोव जावोखिर नें अपने नाम कर लिया है , उन्होंने आज फ़ाइनल के टाईब्रेक मुक़ाबले में चीन के वे यी को पराजित करते हुए अपने खेल जीवन का सबसे बड़ा खिताब हासिल कर लिया है ,

दोनों के बीच पहली बाजी बेनतीजा रही जिसमें सफेद मोहरो से खेल रहे सिंदारोव नें एक समय वे यी पर समय का दबाव बनाया था पर यहाँ वे यी नें वापसी करते हुए राजा और प्यादे के एंडगेम में ड्रा करा लिया , दूसरी बाजी में तीज चालें चलते हुए सिंदारोव नें क़ाले मोहरो से वे यी पर एक बार फिर से दबाव बनाया पर इस बार वे यी नें उनके राजा पर ज़ोरदार हमला किया पर सिंदारोव नें भी उनके राजा पर हमला कर दिया और सेकंड्स में चाल चल रहे दोनों खिलाड़ियों नें कई ग़लतियाँ की पर अंतिम गलती वे यी से हुई और 60 चाल में सिंदारोव नें जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया .

उज़्बेक्सितान की टीम नें इससे पहले भारत के चेन्नई में हुए शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता था और एक बार फिर भारत में सिंदारोव नें एक नया इतिहास बनाया है । तो इस तरह अब सिंदारोव , वे यी और तीसरे स्थान पर रहे रूस के आंद्रे एसिपेंको विश्व कप के कोटे से फ़ीडे कैंडिडेट में अपनी जगह बना चुके है । पहले स्थान पर आए सिंदारोव नें अपने नाम 1 लाख 20 हजार डॉलर अपने नाम किया ।

इससे ठीक पहले पाँच बार के विश्व चैम्पियन विश्वनाथन आनंद नें कहा की उनके नाम पर ट्रॉफी का नाम रखे जाने पर वह बेहद सम्मानित महसूस कर रहे है और उन्हे सम्मान देने के लिए फीडे और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का आभार प्रकट करते है ।

वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नें विश्व कप के आयोजन का सफल बताते हुए गोवा को शतरंज और खेल का हब बनाने की बात कही उन्होने शतरंज को हर गोवा के निवासी तक ले जाने की बात कही ।

कार्यक्रम में गोवा के पारंपरिक नृत्य नें सभी का ध्यान अपने ओर खींचा ! विश्व कप का अगला आयोजन अब वर्ष 2027 में होगा ।