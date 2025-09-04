नेशनल डेस्क: IPL फैंस के लिए बुरी खबर सामने है। अब IPL लवर्स को स्टेडिम में मैच देखने जाने के लिए पहले से ज्यादा महंगी टिकट खरीदनी होगी। यह खबर GST Reforms के बाद सामने आई है। जीएसटी काउंसिल ने IPL टिकटों पर GST को 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। इसका सीधा असर टिकट की कीमतों पर पड़ेगा।

क्या है IPL टिकट पर GST की नई दरें-

IPL काउंसिल ने 3 सितंबर को एक अहम फैसला के तहत आईपीएल और इस तरह के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के टिकट पर अब 40% जीएसटी लगेगी। पहले यह दर 28% थी। इस बदलाव के साथ आईपीएल टिकटों को सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब में शामिल कर दिया गया है जिसमें कैसीनो,रेस क्लब और महंगी लग्जरी चीजें भी शामिल हैं।

इस फैसले का असर टिकट की कीमतों पर साफ दिखाई देगा:

₹500 का टिकट, जो पहले जीएसटी के बाद ₹640 में मिलता था, अब ₹700 में मिलेगा। यानी आपको ₹60 ज्यादा देने होंगे।

₹1000 का टिकट, जो पहले ₹1280 में मिलता था, अब ₹1400 का हो जाएगा। आपको ₹120 ज्यादा चुकाने पड़ेंगे।

₹2000 का टिकट, जिसकी कुल कीमत पहले ₹2560 थी, अब ₹2800 में मिलेगा। इस पर आपको ₹240 अतिरिक्त खर्च करने होंगे।

अंतर्राष्ट्रीय और अन्य मैचों पर जीएसटी

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि जीएसटी की यह नई दर केवल आईपीएल और इसी तरह की अन्य प्रीमियम लीग्स पर लागू होगी। अंतर्राष्ट्रीय और बाकी क्रिकेट मैचों के टिकट पर पहले की तरह 18% जीएसटी ही लगता रहेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम रेवेन्यू बढ़ाने और लग्जरी खर्चों पर टैक्स लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग है। इसके 18 सीज़न हो चुके हैं। पिछले सीज़न का ख़िताब RCB ने जीता था चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस (MI) इस लीग की सबसे सफल टीमें हैं, जिन्होंने 5-5 बार खिताब जीता है।



