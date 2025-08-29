नेशनल डेस्क: IPL में हुए कई विवादों में से एक सबसे बड़ा झगड़ा 2008 के पहले सीजन में देखने को मिला था, जब दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने तेज गेंदबाज एस श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था। उस वक्त घटना की कोई वीडियो नहीं आई थी, केवल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें श्रीसंत रोते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब, 17 साल बाद उस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है।

ये विवाद मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के बीच हुए मुकाबले के बाद हुआ था। उस मैच में हरभजन मुंबई इंडियंस के कप्तान थे और उनकी टीम मैच हार गई थी। माना जाता है कि मैच के दौरान श्रीसंत ने हरभजन से कुछ कहा था, जिससे हरभजन का गुस्सा फूट पड़ा।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मैच खत्म होने के बाद खिलाड़ी एक-दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं, तभी हरभजन अचानक श्रीसंत को जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। इसके बाद दोनों एक-दूसरे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन पंजाब के कप्तान महेला जयवर्धने बीच में आकर उन्हें शांत कराते हैं।

One of the wildest moments in IPL history, Unseen footage of the Bhajji–Sreesanth slapgate that never been aired#IPL pic.twitter.com/E9Ux8bodOW — Vishal (@Fanpointofviews) August 29, 2025

इस मामले में मैच रैफरी पूर्व कप्तान फारुख इंजीनियर थे। उन्होंने हरभजन पर 100 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया और पूरे सीजन के लिए उन्हें बैन कर दिया। इसके अलावा हरभजन को 5 वनडे मैचों के लिए भी प्रतिबंधित किया गया।

कई बार माफी मांग चुके हरभजन सिंह

हरभजन सिंह ने कई बार इस घटना के लिए माफी मांगी है और माना है कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हालांकि, श्रीसंत की बेटी की एक बात उन्हें आज भी बहुत सताती है। उन्होंने बताया कि श्रीसंत की बेटी ने उनसे कहा था, "मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि आपने मेरे पापा को मारा था।" इस बात ने हरभजन को बहुत गहरा झटका दिया और वह रो पड़े थे। वे अपनी छवि सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।