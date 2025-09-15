बुलावायो: ब्रायन बेनेट (Brian Bennett) (94) और तदिवानाशे मारुमनी (Tadivanashe Marumani) (62) की आतिशी बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत जिम्बाब्वे (zimbabwe) ने सोमवार को पहले टी20 मुकाबले में नामीबिया (namibia) को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 34 रनों से हरा दिया। इसी के साथ जिम्बाब्वे ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली।

नामीबिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे के लिए ब्रायन बेनेट (Brian Bennett) और तदिवानाशे मारुमनी (Tadivanashe Marumani) की सलामी जोड़ी ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए पहले विकेट लिए 124 रन जोड़े। 15वें ओवर में अलेक्जेंडर बुसिंग वोल्शेंक(bussing voloshenk) ने तदिवानाशे मारुमनी (Tadivanashe Marumani) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। तदिवानाशे मारुमनी ने 48 गेंदों में छह चौके और दो छक्कों की मदद से 62 रन बनाये। रयान बर्ल (22) दूसरे विकेट के रूप में आउट हुये। 19वें ओवर में रूबेन ट्रम्पेलमैन्न ने शतक की ओर बढ़ रहे ब्रायन बेनेट को अपना शिकार बना लिया। ब्रायन बेनेट ने 51 गेंदों में आठ चौके और चार छक्के लगाते हुए 94 रनों की पारी खेली। जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट पर 211 रनों का स्कोर खड़ा किया। कप्तान सिंकदर रजा (23), और ताशिंगा मुसेकिवा एक रन बनाकर नाबाद रहे। नामीबिया की ओर से अलेक्जेंडर बुसिंग-वोल्शेंक ने दो विकेट लिये। रूबेन ट्रम्पेलमैन्न ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

लक्ष्य (212) रनों के का पीछा करने उतरी नामीबिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने तीसरे ही ओवर में मालन क्रूगर (13) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद जान फ्राइलिन्क, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन की जोड़ी ने दूसरे विकेट लिये 56 रन जोड़े। आठवें ओवर में सिकंदर रजा ने जान फ्राइलिन्क (21) को पगबाधा आउट कर जिम्बाब्वे को दूसरी सफलता दिलाई।

जान निकोल लॉफ्टी-ईटन ने 24 गेंदों में 38 रनों की पारी खेली। कप्तान गेरहाडर् इरास्मस 19 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुये। जेन ग्रीन 27 गेंदों में (33), रूबेन ट्रम्पेलमैन 9 गेंदों में (20) तथा जेजे स्मिट 2 रन बनाकर आउट हुये। जिम्बाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण के आगे नामीबिया की टीम निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट पर 178 रन ही बना सकी और मुकाबला 34 रनों से हार गई। डायलन लीचर (11) और अलेक्जेंडर बुसिंग वोल्शेंक 4 रन बनाकर नाबाद रहे। जिम्बाब्वे के लिए ब्लेसिंग मुजरबानी और सिकंदर रजा ने दो-दो विकेट लिये। वेलिंगटन मसाकाद्जा, रिचडर् नगारवा और ब्रैड इवांस ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।