स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के खिलाफ बहुप्रतीक्षित एकदिवसीय श्रृंखला की शुरुआत से ठीक पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को दो बड़े झटके लगे हैं। अनुभवी लेग स्पिनर एडम जम्पा और विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंगलिस पर्थ में रविवार को होने वाले पहले वनडे से बाहर हो गए हैं। ज़म्पा पितृत्व कारणों से टीम से दूर रहेंगे, जबकि इंगलिस पिंडली की चोट से जूझ रहे हैं। इनकी जगह मैथ्यू कुहनेमन और जोश फिलिप को टीम में शामिल किया गया है। यह बदलाव ऑस्ट्रेलिया की रणनीति और संतुलन, दोनों पर असर डाल सकता है।

पितृत्व कारणों से जम्पा की अनुपस्थिति

ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख स्पिनर एडम ज़म्पा इस समय अपने परिवार के साथ हैं क्योंकि उनकी पत्नी हैरियट अपने दूसरे बच्चे के जन्म के नजदीक हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ज़म्पा को पारिवारिक कारणों से छुट्टी दी है और उन्होंने उत्तरी न्यू साउथ वेल्स में घर पर ही रहने का निर्णय लिया है। उम्मीद की जा रही है कि वह श्रृंखला के दूसरे या तीसरे वनडे के लिए टीम से जुड़ सकते हैं। ज़म्पा की गैरमौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया की स्पिन विभाग की जिम्मेदारी मैथ्यू कुहनेमन पर होगी, जो तीन साल बाद वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं।

जोश इंगलिस की चोट और रिकवरी योजना

विकेटकीपर जोश इंगलिस की पिंडली की चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। उन्हें पर्थ में दौड़ के दौरान यह समस्या हुई थी, जिसके कारण वह सितंबर में न्यूजीलैंड दौरे से भी बाहर रहे थे। इंगलिस एडिलेड में होने वाले दूसरे वनडे में भी नहीं खेल पाएंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि वह 25 अक्टूबर को सिडनी में होने वाले तीसरे और अंतिम मैच से पहले फिट हो जाएंगे। फिलहाल, उनकी अनुपस्थिति में जोश फिलिप को विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि एलेक्स कैरी शेफील्ड शील्ड मैच के कारण पहले वनडे में अनुपलब्ध रहेंगे।

मैथ्यू कुहनेमन की वापसी का सुनहरा मौका

कुहनेमन के लिए यह श्रृंखला एक शानदार अवसर है। अगर उन्हें अंतिम एकादश में शामिल किया जाता है, तो यह उनका पहला घरेलू वनडे होगा। उन्होंने पिछली बार 2022 में श्रीलंका के खिलाफ चार वनडे खेले थे। पिछले एक साल में कुहनेमन ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ कई दौरे किए हैं, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड की टी20 श्रृंखलाएं, और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले, लेकिन उन्हें ज्यादा खेलने के मौके नहीं मिले। अब ज़म्पा की गैरमौजूदगी में वह अपने प्रदर्शन से टीम में स्थायी जगह बनाने की कोशिश करेंगे।

जोश फिलिप के लिए वापसी की चुनौती

जोश फिलिप के लिए यह एक महत्वपूर्ण वापसी है। उन्होंने 2021 के कैरेबियाई दौरे के बाद से कोई वनडे मैच नहीं खेला है। हालांकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ‘ए’ और घरेलू स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का यह बड़ा मौका होगा। फिलिप एक आक्रामक सलामी बल्लेबाज हैं, जो पावरप्ले में तेजी से रन बना सकते हैं। उनकी विकेटकीपिंग भी टीम के लिए अहम भूमिका निभाएगी, खासकर तब जब ऑस्ट्रेलिया के पास फिलहाल तीन अलग-अलग विकेटकीपर विकल्प मौजूद हैं इंगलिस, कैरी और अब फिलिप।

भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की अपडेटिड वनडे टीम

मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुहनेमन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क, एडम जम्पा।