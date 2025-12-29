स्पोर्ट्स डेस्क: न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से पहले भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने चयनकर्ताओं को साफ संकेत दे दिया है। विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश की ओर से खेलते हुए जुरेल ने बड़ौदा के खिलाफ महज 78 गेंदों में विस्फोटक शतक जड़ दिया और टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

लगातार तीसरे मैच में दमदार प्रदर्शन

24 वर्षीय जुरेल इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पहले दो मुकाबलों में अर्धशतक लगाने के बाद उन्होंने तीसरे मैच में शतक जड़कर अपनी निरंतरता साबित की। उनकी इस पारी ने न सिर्फ यूपी की बल्लेबाज़ी को संभाला, बल्कि मैच की दिशा भी पूरी तरह बदल दी।

शुरुआती झटकों के बाद जुरेल-रिंकू की तूफानी साझेदारी

रिंकू सिंह की कप्तानी में उतरी उत्तर प्रदेश की टीम को अभिषेक गोस्वामी और आर्यन जुयाल ने 77 रन की ठोस शुरुआत दिलाई। हालांकि, जुयाल (26) और फिर गोस्वामी (51) के आउट होने के बाद टीम 92/3 पर लड़खड़ा गई। इसके बाद प्रियंम गर्ग भी सस्ते में पवेलियन लौट गए।

यहीं से ध्रुव जुरेल और कप्तान रिंकू सिंह ने मोर्चा संभाला। दोनों ने बड़ौदा के गेंदबाज़ों पर आक्रामक हमला बोलते हुए एक बड़ी साझेदारी की और स्कोर को 200 रन के पार पहुंचाया। रिंकू सिंह 63 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जुरेल अंत तक टिके रहे।

जुरेल का तूफान, यूपी का विशाल स्कोर

रिंकू के आउट होने के बाद भी जुरेल का आक्रमण जारी रहा। उन्होंने प्रशांत वीर के साथ अहम साझेदारी निभाई। जुरेल ने 78 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और इसके बाद उनका स्ट्राइक रेट और भी तेज हो गया। उनकी इस शानदार पारी में 15 चौके और 8 लंबे छक्के शामिल रहे। जुरेल ने कुल 160 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसके दम पर उत्तर प्रदेश ने अपने 50 ओवर में 369/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया।

चयनकर्ताओं के लिए मजबूत दावा

विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे ध्रुव जुरेल ने यह साफ कर दिया है कि वह वनडे टीम में जगह के प्रबल दावेदार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए चयनकर्ता उनके इस प्रदर्शन को कितना महत्व देते हैं।