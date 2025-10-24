नई दिल्ली : क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की निजी ज़िंदगी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह हैं उनकी बहन केना द्विवेदी, जिन्होंने भाई दूज के मौके पर अपने भाई के नाम एक भावनात्मक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने चहल के शांत स्वभाव और ईमानदारी की सराहना की और यही वजह है कि कई लोगों ने इसे उनकी पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा के हालिया बयानों के संदर्भ में देखा।

भाई दूज पर बहन का प्यार और सम्मान भरा संदेश

केना द्विवेदी ने इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट में लिखा कि उनके भाई चहल ऐसे इंसान हैं जो हमेशा सम्मान से पेश आते हैं और हर महिला को ‘मैम’ कहकर बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि चहल उन लोगों में से हैं जो दूसरों की गरिमा की रक्षा करते हैं और जब हालात मुश्किल हो जाते हैं, तब भी चुप रहना चुनते हैं। उन्होंने लिखा, “जब मैं पूछती हूं कि तुम कुछ क्यों नहीं कहते, तो तुम हमेशा मुझे याद दिलाते हो कि कभी-कभी समय सब कुछ ठीक कर देता है और चुप्पी ही सबसे जोर से बोलती है।” पोस्ट के आगे उन्होंने अपने भाई के प्रति आभार जताते हुए कहा कि चहल की सकारात्मक सोच और दयालुता उनके आस-पास के लोगों को सुरक्षित महसूस कराती है।

धनश्री वर्मा ने शो में किया खुलासा

कुछ ही दिन पहले, चहल की पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा ने ‘राइज एंड फॉल’ शो में अपनी शादी और अलगाव पर खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया कि उनकी शादी “लव और अरेंज्ड दोनों का मिश्रण” थी। शुरुआत में रिश्ता एक अरेंज्ड मैरिज की तरह शुरू हुआ, लेकिन समय के साथ उनमें प्यार भी बढ़ा। धनश्री ने कहा कि शुरुआत में वह शादी के लिए तैयार नहीं थीं, लेकिन चहल के आत्मविश्वास और सच्चाई ने उन्हें यकीन दिलाया। दोनों की सगाई अगस्त 2020 में हुई और शादी दिसंबर 2020 में।

रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश की : धनश्री

धनश्री ने बताया कि शादी के कुछ महीनों बाद उन्होंने चहल के व्यवहार में हल्के बदलाव महसूस किए। उन्होंने कहा कि जब लोग अपनी मनचाही चीज़ पा लेते हैं, तो उनके रवैये में फर्क आ जाता है। फिर भी, उन्होंने रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा, “मैंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया। शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा मौके देती हूँ, लेकिन अंत में मैं थक गई। फिर भी, मैं हमेशा उनके लिए शुभकामनाएं दूंगी।”

अलगाव आपसी सहमति से हुआ

चहल और धनश्री की मुलाकात कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान एक ऑनलाइन डांस क्लास के जरिए हुई थी। वहीं से उनकी दोस्ती ने रिश्ता का रूप लिया। इस साल फरवरी में दोनों ने तलाक के लिए आवेदन किया, और मार्च में यह प्रक्रिया पूरी हो गई। धनश्री ने बताया कि अलगाव शांतिपूर्वक हुआ और एलिमनी या विवाद जैसी कोई समस्या नहीं आई।

सोशल मीडिया पर बढ़ी हलचल

केना द्विवेदी का पोस्ट उसी वक्त सामने आया जब धनश्री के इंटरव्यू के क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। इसलिए, कई लोगों को यह पोस्ट एक इनडायरेक्ट जवाब जैसा लगा। हालांकि चहल ने अब तक इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनकी बहन का संदेश यह जरूर दिखाता है कि परिवार उनके साथ मज़बूती से खड़ा है और उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है।