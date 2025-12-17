स्पोर्ट्स डेस्क: IPL ऑक्शन में जब चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा, तो यह पल उनके लिए बेहद भावुक हो गया। कार्तिक ने बताया कि वह ऑक्शन अपने पूरे परिवार के साथ टीवी पर देख रहे थे। जैसे ही CSK की आखिरी बोली लगी, घर में जश्न का माहौल बन गया, लेकिन वह खुद भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और रो पड़े।

परिवार के लिए अप्रत्याशित खुशी

राजस्थान के भरतपुर निवासी कार्तिक ने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को इतनी बड़ी रकम की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बताया, 'मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वहां से उठकर अलग चला गया और रोने लगा। अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि यह सब मेरे साथ हुआ है।'

धोनी के साथ खेलने का सपना

19 साल के कार्तिक शर्मा ने CSK से जुड़ने को अपने करियर का सबसे बड़ा मौका बताया। उन्होंने कहा कि एमएस धोनी जैसे दिग्गज खिलाड़ी के साथ खेलना उनके लिए सपने के सच होने जैसा है। कार्तिक ने यह भी बताया कि ऑक्शन से पहले CSK मैनेजमेंट ने उनसे बातचीत की थी और भरोसा दिलाया था कि टीम उन्हें लेने की पूरी कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि टीम उन्हें जिस भी बल्लेबाजी क्रम पर मौका देगी, वह अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे।

बचपन से क्रिकेट का सफर

कार्तिक ने बताया कि उनका क्रिकेट से रिश्ता 4–5 साल की उम्र में जुड़ गया था। उनके पिता मनोज कुमार ने ही उन्हें क्रिकेट की बुनियादी ट्रेनिंग दी। पिता खुद लोकल लेवल पर क्रिकेट खेल चुके थे, लेकिन चोट के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। यही वजह रही कि वह अपने बेटों के जरिए यह सपना पूरा होते देखना चाहते थे।

अंडर-14 से अंडर-19 तक का सफर

शुरुआती ट्रेनिंग के बाद कार्तिक ने चाहर क्रिकेट अकादमी में अभ्यास किया, जहां से उन्हें अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 स्तर पर खेलने का मौका मिला। इसके बाद वह जयपुर स्थित अरावली क्रिकेट अकादमी गए, जहां लगातार मेहनत कर अपने खेल को निखारा।

मुश्किल दौर और पिता का साथ

कार्तिक ने अपने करियर के संघर्षों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी आया जब 3–4 साल तक उन्हें टीम में मौका नहीं मिला। उस दौर में पिता ने उन्हें हौसला दिया और मेहनत जारी रखने की सीख दी। आखिरकार वही मेहनत आज रंग लाई। अपनी तैयारी के बारे में कार्तिक ने बताया कि वह रोजाना 8 से 10 घंटे अभ्यास करते हैं। सुबह लंबे शॉट्स की प्रैक्टिस, फिर नेट सेशन और शाम को बॉलिंग मशीन से बल्लेबाजी—यही उनका रोज का रूटीन है।

कोचों को थी बड़ी बोली की उम्मीद

कार्तिक के कोच जगसिमरन सिंह और विकास यादव के मुताबिक, उनकी मेहनत और अनुशासन को देखते हुए उन्हें पहले से ही बड़ी बोली की उम्मीद थी। कोचों का मानना है कि CSK जैसे बड़े मंच पर खेलने से कार्तिक को बेहतर एक्सपोजर मिलेगा और उनका करियर नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा।