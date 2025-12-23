स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेटरों और लग्जरी कारों का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। अब इस सूची में टीम इंडिया के स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल का नाम भी एक बार फिर चर्चा में है। चहल ने हाल ही में BMW Z4 M40i खरीदी है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 87.90 लाख रुपये है। इस खास उपलब्धि को उन्होंने अपने माता-पिता के साथ सेलिब्रेट किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।

माता-पिता के साथ साझा किया खास पल

युजवेंद्र चहल ने कार की डिलीवरी के दौरान अपने माता-पिता के साथ तस्वीरें शेयर कीं और इस पल को “असल लग्जरी” बताया। चहल का यह इमोशनल पोस्ट फैंस के दिल को छू गया और देखते ही देखते उन्हें बधाइयों की बाढ़ आ गई। फैंस ने न सिर्फ उनकी नई कार की तारीफ की, बल्कि इस खास पारिवारिक पल की भी सराहना की।

Brought my new car home with the two people who made every dream possible. Watching my parents witness and relish this milestone is the real luxury. ❤️🫂🧿 pic.twitter.com/UL1ZOvmH97 — Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) December 22, 2025

शानदार लुक और दमदार रोडस्टर डिजाइन

चहल की BMW Z4 को थंडरनाइट मेटैलिक रंग में देखा गया है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। इस कार में BMW की सिग्नेचर किडनी ग्रिल, शार्प LED हेडलाइट्स, लंबा स्कल्प्टेड बोनट और पीछे की तरफ स्लिम LED टेललाइट्स दी गई हैं, जो इसे एक स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देती हैं।

लग्जरी इंटीरियर और एडवांस टेक्नोलॉजी

BMW Z4 M40i का केबिन परफॉर्मेंस और कम्फर्ट का शानदार मेल है। इसमें हाई ग्लॉस ब्लैक ट्रिम, एंबियंट लाइटिंग और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स, मेमोरी फंक्शन और स्मार्ट स्टोरेज स्पेस इसे रोज़मर्रा की ड्राइव के लिए भी बेहद आरामदायक बनाते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Apple CarPlay, नेविगेशन और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस कार में 3.0 लीटर का स्ट्रेट-सिक्स पेट्रोल इंजन है, जो 340 हॉर्सपावर और 500 Nm टॉर्क जनरेट करता है।

मैदान के बाहर भी स्टाइल बरकरार

BMW Z4 की खरीद के साथ युजवेंद्र चहल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मैदान के बाहर भी उनका स्टाइल उतना ही शानदार है जितना मैदान पर उनका प्रदर्शन। यह कार न सिर्फ उनकी मेहनत की पहचान है, बल्कि उनके लग्ज़री लाइफस्टाइल का भी नया प्रतीक बन गई है।