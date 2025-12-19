स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट और विश्व फुटबॉल का अनोखा संगम उस वक्त देखने को मिला, जब टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव को फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी से साइन की हुई अर्जेंटीना जर्सी मिली। यह खास पल मेसी के ‘GOAT इंडिया टूर 2025’ के दौरान राजधानी दिल्ली में देखने को मिला। इस मुलाकात ने न सिर्फ खेल प्रेमियों का दिल जीता, बल्कि यह दिखाया कि खेल सीमाओं और खेलों से परे एक-दूसरे को जोड़ने की ताकत रखते हैं।

मेसी से खास मुलाकात में मिला यादगार तोहफा

लियोनेल मेसी के भारत दौरे के दौरान कुलदीप यादव को अर्जेंटीना की ऑटोग्राफ वाली जर्सी भेंट की गई। यह तस्वीर एडिडास इंडिया के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की गई, जिसमें कुलदीप के साथ भारत के नामी पैरा एथलीट भी नजर आए। इस खास मौके पर कुलदीप की खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि वह लंबे समय से मेसी और एफसी बार्सिलोना के बड़े प्रशंसक रहे हैं।

भारतीय खिलाड़ियों के साथ मेसी का खास जुड़ाव

इस आयोजन में सिर्फ कुलदीप यादव ही नहीं, बल्कि भारत के कई दिग्गज एथलीटों को मेसी से मिलने का मौका मिला। दो बार के पैरालंपिक भाला फेंक चैंपियन सुमित अंतिल, पैरा हाई-जंप स्टार निशाद कुमार, बॉक्सिंग की स्टार खिलाड़ी निकहत ज़रीन और महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर भी इस यादगार पल का हिस्सा बने। मेसी ने रेणुका के लिए क्रिकेट बॉल और निशाद के लिए अर्जेंटीना जर्सी पर हस्ताक्षर किए, जिससे खिलाड़ियों के चेहरे खुशी से खिल उठे।

कुलदीप यादव का फुटबॉल प्रेम

कुलदीप यादव सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि फुटबॉल के भी बड़े फैन माने जाते हैं। वह कई बार सार्वजनिक रूप से एफसी बार्सिलोना के प्रति अपना लगाव जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में क्लब के सबसे बड़े लीजेंड लियोनेल मेसी से साइन की हुई जर्सी मिलना उनके लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा रहा। यह तोहफा उनके खेल जीवन की सबसे खास यादों में शामिल हो गया है।

GOAT इंडिया टूर 2025 का सफर

लियोनेल मेसी ने रोड्रिगो डी पॉल और लुइस सुआरेज़ के साथ चार शहरों के ‘GOAT इंडिया टूर 2025’ की शुरुआत कोलकाता से की। इसके बाद वे हैदराबाद, मुंबई और अंत में 15 दिसंबर को दिल्ली पहुंचे। हर शहर में मेसी का जबरदस्त स्वागत हुआ और खेल प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ी।

दिल्ली में सम्मान और खास मुलाकातें

दिल्ली में मेसी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल से भी खास सम्मान मिला। ICC चेयरमैन जय शाह ने अरुण जेटली स्टेडियम में मेसी को टीम इंडिया की नंबर 10 जर्सी भेंट की, जबकि सुआरेज़ और डी पॉल को क्रमशः नंबर 9 और 7 की जर्सी दी गई। इस दौरान मेसी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, DDCA अध्यक्ष रोहन जेटली और कई अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की।

भारत दौरे की यादें और विदाई

भारत दौरे के आखिरी पड़ाव में मेसी गुजरात के जामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने वंतारा वन्यजीव संरक्षण केंद्र का दौरा किया। इससे पहले वह मुंबई में सचिन तेंदुलकर और सुनील छेत्री से मिले और हैदराबाद में एक प्रदर्शनी मैच में भी हिस्सा लिया। कुल मिलाकर, मेसी का यह दौरा भारतीय खेल प्रेमियों के लिए हमेशा यादगार बन गया, जिसमें कुलदीप यादव को मिला यह खास तोहफा एक चमकता हुआ पल रहा।