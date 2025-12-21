नई दिल्ली: भारत की टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम में ईशान किशन के चयन के बाद उनके परिवार का एक भावुक पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कैमरे में किशन की मां की आंसुओं भरी प्रतिक्रिया कैद हुई, जिसमें उन्होंने बेटे की कठिन मेहनत और लंबी यात्रा के बारे में खुलकर कहा, 'जो मेहनत की, उसे भगवान ने सुनी,' उन्होंने भावुक होकर कहा। यह पल देशभर के क्रिकेट फैंस के दिल को छू गया।

मां की भावनात्मक बातचीत

किशन की मां ने अपने पहले प्रतिक्रियाओं को साझा किया, 'कुछ नहीं, मैं तो बस पूजा ही कर रही थी। लेकिन जब मैंने उसकी मेहनत देखी और उसकी आंसू भरी आंखें देखीं, तो मैं भी रो पड़ी। भगवान ने ईशान की मेहनत को सुना।' उनकी इस सादगी और भावनाओं ने दर्शकों के बीच एक गहरी छाप छोड़ी।

Ishan Kishan’s mother got emotional while talking about Ishan. 🥹❤️pic.twitter.com/6RwUUKvwC2 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 20, 2025

धमाकेदार कमबैक

लगभग दो साल तक टीम से दूर रहने के बाद, किशन ने सिर्फ प्रदर्शन के दम पर वापसी की। झारखंड के लिए खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में किशन ने टॉप स्कोरर बनकर टीम को फाइनल तक पहुंचाया और निर्णायक शतक लगाया। इस टूर्नामेंट में उन्होंने कुल 571 रन बनाए, जिससे उनकी लगातार प्रदर्शन की ताकत सामने आई।

किशन का आखिरी भारत के लिए मैच 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुवाहाटी में हुआ था। लंबे समय तक बेंच पर रहने और मानसिक थकान के बाद उन्होंने क्रिकेट से कुछ समय के लिए दूरी बनाई थी।

चयन पर मुख्य चयनकर्ता की टिप्पणी

टीम के मुख्य चयनकर्ता अजित अग्रकर ने पुष्टि की कि किशन का चयन पूरी तरह उनके वर्तमान फॉर्म के आधार पर किया गया। 'वह सफेद गेंद की क्रिकेट में टॉप पर बल्लेबाजी करते हैं और अच्छा फॉर्म में हैं। उनके चयन से हमारे पास ओपनिंग करने वाला विकेटकीपर मिलेगा, जो टीम को मजबूती देगा।'

किशन ने भी चयन की खबर सुनकर खुशी जाहिर की, 'टीम में चुना जाना बहुत अच्छा लगता है। मैं बेहद खुश हूं।'

दिसंबर 2025: किशन के करियर का नया अध्याय

ईशान किशन के करियर में दिसंबर 2025 ने कई निर्णायक पलों को चिह्नित किया। 2022 में ODI डबल सेंचुरी, 2023 में दूरी और अब 2025 में घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद उनकी टीम में वापसी ने उनकी मेहनत और धैर्य को साबित किया। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में किशन संजू सैमसन के पीछे दूसरे विकेटकीपर के रूप में टीम में लौटे हैं, और उनके पास गति और आत्मविश्वास का पूरा खजाना है।