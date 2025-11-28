Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल पिछले कुछ महीनों से अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहे हैं। डांसर और कंटेंट क्रिएटर धनश्री वर्मा से तलाक के लगभग आठ महीने बाद अब चहल ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट साझा किया है जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। उनके नए पोस्ट ने फैंस के बीच यह संकेत छोड़ा है कि वह जल्द ही दोबारा शादी के लिए तैयार हैं। टीम इंडिया से बाहर चल रहे चहल इंस्टाग्राम पर बेहद सक्रिय रहते हैं और अक्सर अपनी लाइफ से जुड़े मजेदार या स्टाइलिश मोमेंट साझा करते रहते हैं। 

स्टाइलिश फोटो के साथ दिया बड़ा संकेत

बुधवार को चहल ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई फोटोशूट की तस्वीरें पोस्ट कीं। ब्लैक टक्सीडो में तैयार चहल बेहद स्टाइलिश और आत्मविश्वासी दिखाई दे रहे थे। तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, “शादी के लिए रेडी हूं, बस लड़की चाहिए।” इस एक लाइन ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। फैन्स, क्रिकेट फॉलोवर्स और सेलिब्रिटी पेजों पर चहल का यह पोस्ट तुरंत वायरल हो गया। 

फैंस की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

चहल की पोस्ट पर फैंस का रिएक्शन देखने लायक था। कुछ लोगों ने उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दीं। कई यूज़र्स ने मजाकिया अंदाज में कमेंट करते हुए उन्हें ‘परफेक्ट ग्रूम’ बताया। वहीं, कुछ लोगों ने उन्हें उनके पिछले रिश्ते की याद दिलाते हुए भावुक संदेश भी लिखे। कुछ फैंस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए आरजे महवश को टैग करना शुरू कर दिया, जिससे यह पोस्ट और ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या चहल किसी नए व्यक्ति के करीब हैं, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है।

 

शिखर धवन के साथ वीडियो भी हुआ था वायरल

चहल सोशल मीडिया पर हमेशा मनोरंजक कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। कुछ समय पहले, उन्होंने पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के साथ एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें शादी से जुड़े हल्के-फुल्के चुटकुले थे। यह वीडियो क्रिकेट फैंस के बीच खूब वायरल हुआ था और दोनों की मजेदार केमिस्ट्री को सराहा गया था। उनकी पर्सनालिटी भले ही मैदान पर शांत दिखती हो लेकिन ऑफ द फील्ड सोशल मीडिया पर वह बेहद एनर्जेटिक और ह्यूमरस अवतार में नजर आते हैं। 

धनश्री वर्मा से तलाक के बाद नए सिरे की शुरुआत

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की शादी काफी चर्चा में रही थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनके रिश्ते में दूरी आने लगी। अंततः लगभग आठ महीने पहले दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद दोनों ने अपने-अपने करियर और निजी जीवन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। चहल अब अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। उनके ताजे पोस्ट से यह साफ है कि वह आगे बढ़ चुके हैं और दोबारा शादी के लिए भी मानसिक रूप से तैयार हैं।