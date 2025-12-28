स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) जल्द ही टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए 2026 का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट घोषित करने वाला है। इस बार खिलाड़ियों की ग्रेडिंग में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीनियर खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली का ग्रेड डाउनग्रेड हो सकता है, जबकि शुभमन गिल को प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना है।

रोहित-विराट को लग सकता है झटका?

रोहित शर्मा और विराट कोहली को पहले A+ ग्रेड में रखा गया था, क्योंकि वे तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20) खेल रहे थे। हालांकि, पिछले एक साल में दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में नजर आते हैं। इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि BCCI उन्हें A+ से नीचे के ग्रेड में डाल सकता है।

शुभमन गिल को मिल सकता है प्रमोशन

भारत के मौजूदा वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है। टीम में उनकी अहम भूमिका को देखते हुए उन्हें ग्रेड A से सीधे एलीट ग्रेड A+ में प्रमोट किए जाने की पूरी संभावना है।

ईशान किशन की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी?

विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन 2025 की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल नहीं थे। लेकिन अब संकेत हैं कि वे 2026 की नई सूची में फिर से जगह बना सकते हैं। खास बात यह है कि ईशान किशन को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में चुना गया है, जिससे उनकी दावेदारी मजबूत हो गई है।

A+ ग्रेड में कौन-कौन खिलाड़ी?

सूत्रों के मुताबिक, शुभमन गिल, रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह को A+ ग्रेड में रखा जा सकता है। ये तीनों खिलाड़ी सभी फॉर्मेट में भारत के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं।

कब होगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान?

BCCI अगले एक या दो दिनों के भीतर टीम इंडिया के खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सूची जारी कर सकता है।

अंपायरों और मैच रेफरी की फीस पर भी मंथन

खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, BCCI घरेलू क्रिकेट में लंबे समय से लंबित मांग को देखते हुए अंपायरों और मैच रेफरी की मैच फीस बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है। यह फैसला घरेलू सर्किट के लिए अहम माना जा रहा है।