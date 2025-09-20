गोवा, भारत (निकलेश जैन ) — आगामी फीडे विश्व कप में इस बार नई पीढ़ी के कुछ उभरते सितारे भी अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। 11 वर्षीय अर्जेंटीना के प्रतिभाशाली खिलाड़ी फाउस्तिनो ओरो, अमेरिका के एंडी वुडवर्ड और अभिमन्यु मिश्रा, रूस के वोलोदार मुर्जिन और ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व करने वाले किरिल अलेकसेएंको को फीडे अध्यक्ष आर्काडी द्वोर्कोविच ने विशेष निमंत्रण दिया है।

विश्व कप 30 अक्टूबर से 27 नवम्बर तक गोवा में खेला जाएगा। यह मौका युवा खिलाड़ियों के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ ग्रैंडमास्टर्स से मुकाबला करने का अनूठा अवसर होगा।

अभिमन्यु मिश्रा (जो सबसे कम उम्र में ग्रैंडमास्टर बने थे) और एंडी वुडवर्ड (जिन्होंने इस वर्ष अमेरिका का जूनियर क्लोज़्ड चैम्पियनशिप जीता और समरकंद में हुए फीडे ग्रांड स्विस में क्रमशः 5वां और 7वां स्थान प्राप्त किया) अपने शानदार प्रदर्शन के चलते चयनित हुए हैं। अभिमन्यु मिश्रा ग्रांड स्विस मेन विश्व चैम्पियन डी गुकेश को पराजित करते हुए सुर्खियां में आए थे ।

वहीं, 19 वर्षीय वोलोदार मुर्जिन, मौजूदा विश्व रैपिड चैम्पियन और 2670 रेटिंग वाले तेजी से उभरते खिलाड़ी को भी आमंत्रित किया गया है। 28 वर्षीय ग्रैंडमास्टर किरिल अलेकसेएंको का नाम भी इस सूची में शामिल है।

सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होंगे 11 वर्षीय फाउस्तिनो ओरो, जिन्हें शतरंज का "मेसी" कहा जाता है और जो विश्व के सबसे बड़े उम्मीदों में गिने जाते हैं।

फीडे अध्यक्ष आर्काडी द्वोर्कोविच ने कहा, “फीडे हमेशा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अवसर देने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहता है। इन पांच खिलाड़ियों को आमंत्रण हाल के प्रदर्शन, उनकी क्षमता और खेल में योगदान को ध्यान में रखकर दिया गया है। विश्व कप शतरंज का सबसे कठिन और रोमांचक टूर्नामेंट है और यह युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का बेहतरीन अवसर होगा।”

गौरतलब है कि एक और आमंत्रण स्लॉट अभी तय होना बाकी है।

विश्व कप हर दो साल में आयोजित होता है जिसमें 206 खिलाड़ी नॉकआउट प्रारूप में खेलते हैं। तीन सप्ताह चलने वाले इस टूर्नामेंट में खिताब और इनामी राशि के साथ-साथ फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह बनाने का भी मौका होता है, जहां से विश्व चैम्पियन को चुनौती देने वाले खिलाड़ी का चयन होता है।