स्पोर्ट्स डेस्क: विजय हजारे ट्रॉफी के अहम मुकाबले से पहले दिल्ली की टीम को बड़ा झटका लगा है। शानदार फॉर्म में चल रहे स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने रेलवे के खिलाफ होने वाले निर्णायक मैच से हटने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज को देखते हुए लिया गया यह निर्णय चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि कोहली हाल के मैचों में दिल्ली के लिए बेहतरीन लय में नजर आए थे।

दिल्ली कोच ने की पुष्टि

दिल्ली के कोच सरनदीप सिंह ने कोहली की अनुपलब्धता की पुष्टि करते हुए कहा, 'नहीं, विराट इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं।' इससे पहले दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के अध्यक्ष रोहन जेटली ने बताया था कि कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में तीन मैचों के लिए अपनी उपलब्धता दी थी।

मुंबई की कप्तानी संभालेंगे श्रेयस अय्यर

इस बीच, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने विजय हजारे ट्रॉफी के बचे हुए एलीट ग्रुप C मुकाबलों के लिए श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान नियुक्त किया है। वह चोटिल नियमित कप्तान शार्दुल ठाकुर की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे, जो चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। मुंबई फिलहाल ग्रुप C में दूसरे स्थान पर है और 7 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, 8 जनवरी को पंजाब से भिड़ेगी।

MCA का आधिकारिक बयान

MCA सचिव प्रो. डॉ. उन्मेष खानविलकर ने बयान में कहा कि श्रेयस अय्यर के पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव और नेतृत्व क्षमता है। बोर्ड को भरोसा है कि उनकी कप्तानी में मुंबई टीम मजबूती से प्रदर्शन करेगी। साथ ही, MCA ने शार्दुल ठाकुर के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

न्यूजीलैंड सीरीज पर भी नजर

दिलचस्प बात यह है कि श्रेयस अय्यर को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में भी चुना गया है, जिसकी शुरुआत 11 जनवरी से वडोदरा में होगी। हालांकि, इस सीरीज में उनका खेलना फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर करेगा।

अगर अय्यर फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं, तो 12 जनवरी से बेंगलुरु में शुरू होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबलों के लिए मुंबई को नया कप्तान नियुक्त करना पड़ सकता है। अय्यर अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में डाइव लगाते समय गंभीर प्लीहा (spleen) चोट के कारण लंबे समय तक मैदान से बाहर रहे थे।