पर्थ (ऑस्ट्रेलिया): यूनाइटेड कप में अमेरिकी टेनिस स्टार कोको गॉफ को बड़ा झटका लगा, जहां दुनिया की नंबर-4 खिलाड़ी को स्पेन की जेसिका बौजास मानेइरो के खिलाफ अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले से ठीक पहले गॉफ ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी टेनिस फैंस को लेकर दिए अपने बयान पर सफाई दी थी, लेकिन विवाद के बीच कोर्ट पर उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और उन्हें तीन सेटों में हार झेलनी पड़ी।

सोशल मीडिया पर गॉफ की सफाई

मैच से पहले सुबह किए गए पोस्ट में गॉफ ने लिखा, 'मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं क्योंकि लोग मेरी बातों को संदर्भ से बाहर खींच रहे हैं।' गॉफ ने टूर्नामेंट के दौरान दिए अपने उस बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने छोटे देशों के खिलाड़ियों को मिलने वाले समर्थन की तुलना विदेशी धरती पर अमेरिकी खिलाड़ियों को मिलने वाले समर्थन से की थी।

उन्होंने कहा कि उनका मतलब यह नहीं था कि अमेरिकी फैंस खास तौर पर खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए यात्रा करें। बल्कि वह सिर्फ यह बताना चाहती थीं कि यूएस ओपन को छोड़कर अन्य टूर्नामेंट्स में अमेरिकी दर्शकों की दिखाई देने वाली और सुनाई देने वाली मौजूदगी अपेक्षाकृत कम होती है।

'यह मेरा नजरिया था'

21 वर्षीय, दो बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन गॉफ ने कहा, 'छोटे देशों के फैंस अपने झंडों और रंगों के साथ आते हैं, जिससे साफ दिखता है कि वे किसका समर्थन कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपने नजरिए से बात कर रही थी।'

उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह आर्थिक पहलुओं को समझती हैं और जानती हैं कि टेनिस हर किसी के लिए सुलभ नहीं है। 'यह टिप्पणी उन लोगों के लिए थी जो पहले से स्टेडियम में मौजूद होते हैं और मैं बस चाहती थी कि अमेरिकी फैंस भी उतने ही जुनूनी दिखें जितने दूसरे देशों के फैंस।' गॉफ ने स्पष्ट किया कि यह बयान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल के जवाब में दिया था और वह हर तरह के समर्थन के लिए आभारी हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा।

ऑस्ट्रेलिया में समर्थन की बात

गॉफ ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान मेलबर्न में अमेरिकी खिलाड़ियों को अच्छा समर्थन मिलता है। 'अगर हम यूनाइटेड कप के फाइनल के लिए सिडनी पहुंचते हैं, तो मैं चाहूंगी कि इस बार पिछले साल से ज्यादा अमेरिकी फैंस वहां हों।'

स्पेनिश खिलाड़ी को मिला जबरदस्त समर्थन

मैच के बाद जेसिका बौजास मानेइरो ने पर्थ में मिले समर्थन के लिए दर्शकों का धन्यवाद किया। ऑन-कोर्ट इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'माहौल शानदार था। मैंने स्पेन के झंडे देखे और फैंस का समर्थन महसूस किया। इसके लिए सभी का बहुत धन्यवाद।'

अमेरिका क्वार्टरफाइनल में पहुंचा

हालांकि गॉफ की सिंगल्स हार के बावजूद अमेरिकी टीम ने मुकाबला जीत लिया। टेलर फ्रिट्ज़ ने घुटने की परेशानी के बावजूद शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पेन के जाउमे मुनार को 7-6 (4), 3-6, 7-6 (6) से हराया। फ्रिट्ज़ ने तीसरे सेट में मैच प्वाइंट बचाया और टाईब्रेक में जीत दर्ज कर स्कोर बराबर किया। इसके बाद गॉफ ने क्रिश्चियन हैरिसन के साथ मिलकर मिक्स्ड डबल्स मुकाबला 7-6 (5), 6-0 से जीतकर अमेरिका को मुकाबला दिलाया।

स्पेन और अर्जेंटीना पर जीत के साथ अमेरिका की टीम 2-0 से आगे है और क्वार्टरफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। मुकाबले के बाद अमेरिकी खिलाड़ी फैंस के साथ ऑटोग्राफ देते और तस्वीरें खिंचवाते नजर आए, जहां कुछ दर्शक अमेरिकी झंडे भी लहरा रहे थे।