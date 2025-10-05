Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

नई दिल्ली : भारतीय पुरुष टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का मानना है कि हरमनप्रीत कौर की टीम पाकिस्तान के खिलाफ अपना अजेय रिकॉर्ड 12-0 तक बढ़ाने में सफल होगी। कोलंबो में रविवार को होने वाले महिला वनडे विश्व कप 2025 के ग्रुप-स्टेज मुकाबले से पहले सूर्यकुमार ने टीम इंडिया के प्रदर्शन पर पूरा भरोसा जताया। 

उन्होंने कहा, “पिछले 1-2 सालों में हमारी महिला टीम ने एक अलग स्तर का क्रिकेट खेला है। अगर वे अपने खेल पर ध्यान बनाए रखें, तो मुझे यकीन है कि ‘मिशन 12-0’ पूरा होगा।” सूर्यकुमार ने बताया कि हाल ही में उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत कौर से बातचीत की थी। उन्होंने कहा, “कप्तान से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि टीम का माहौल शानदार है और कैंप में सब एकदम तैयार हैं। जब माहौल अच्छा होता है, तो जीत अपने आप आ जाती है।” 

भारत-पाकिस्तान की “प्रतिद्वंद्विता” पर उन्होंने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, “11-0 किसी भी तरह की प्रतिद्वंद्विता नहीं होती। असली प्रतिद्वंद्विता तब होती है जब मुकाबला बराबरी का हो।” दीप्ति शर्मा को उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ “गेम चेंजर” बताया, “ऑलराउंडर हमेशा मैच का पासा पलट सकता है। बल्ले या गेंद से, दीप्ति इस मैच में अहम भूमिका निभा सकती हैं।” 

सूर्यकुमार ने स्मृति मंधाना की भी तारीफ की और कहा, “वह भारत की सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी हैं। अगर उनका फॉर्म जारी रहा, तो यह टीम के लिए शानदार बात होगी।” उन्होंने प्रशंसकों से टीम को समर्थन देने की अपील करते हुए कहा, “मुझे इस बार टीम के विश्व कप जीतने का पूरा भरोसा है। कैंप का माहौल और खिलाड़ियों की तैयारी देखकर लगता है कि यह साल खास हो सकता है।” 