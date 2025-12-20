नई दिल्ली: भारतीय टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम से शुभमन गिल को बाहर किए जाने पर मचे बवाल के बीच कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस फैसले के पीछे की असली वजह साफ कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला गिल के फॉर्म से जुड़ा नहीं, बल्कि टीम कॉम्बिनेशन और रणनीति का हिस्सा है।

शुभमन गिल के चयन से बाहर होने पर क्यों उठा सवाल?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम के ऐलान के बाद सबसे बड़ा झटका शुभमन गिल का नाम न होना रहा। मौजूदा समय में टेस्ट और वनडे टीम की कप्तानी संभाल रहे गिल को टी20 टीम से बाहर रखना कई फैंस और पूर्व खिलाड़ियों को हैरान कर गया।

सूर्यकुमार यादव ने क्या कहा?

टीम चयन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'यह फॉर्म की बात नहीं है, यह कॉम्बिनेशन की बात है। हम चाहते थे कि शीर्ष क्रम में एक विकेटकीपर बल्लेबाज हो। हमें शुभमन गिल की गुणवत्ता पर कोई शक नहीं है।' उनके इस बयान से साफ हो गया कि गिल को बाहर रखने का फैसला पूरी तरह रणनीतिक था।

गिल के बाहर होने से टीम प्रबंधन को टॉप ऑर्डर में स्पष्टता मिली है। अब संजू सैमसन या हाल ही में टीम में लौटे ईशान किशन को अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करते देखा जा सकता है। सैमसन पहले भी ओपनर के तौर पर टी20 में तीन शतक लगा चुके हैं।

टी20 में गिल का हालिया प्रदर्शन

26 वर्षीय शुभमन गिल का हालिया टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। एशिया कप 2025 में उपकप्तान बनने के बाद टी20 में उनकी वापसी हुई, लेकिन 15 मैचों में वह सिर्फ 291 रन ही बना सके। इस दौरान उनका औसत 24.25 और स्ट्राइक रेट 137 रहा, जबकि वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए। यही वजह रही कि चयनकर्ताओं ने शीर्ष क्रम में अधिक आक्रामक विकल्पों पर विचार किया।

टॉप ऑर्डर में बदलाव और नई रणनीति

ईशान किशन की दमदार वापसी

टीम में ईशान किशन की वापसी इस नई रणनीति का अहम हिस्सा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने झारखंड को पहला खिताब दिलाया। किशन ने 10 मैचों में 517 रन बनाए, औसत 57.44 और स्ट्राइक रेट 197 से ज्यादा रहा। फाइनल में उनका शतक उनकी फॉर्म का सबसे बड़ा सबूत बना।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन।