कराची : पाकिस्तान ने अगले वर्ष 15 जनवरी से छह फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले अंडर-19 विश्वकप और जिम्बाब्वे में होने वाली त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए 19 साल के मध्यमक्रम के बल्लेबाज फरहान यूसुफ की अगुवाई में 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। 

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अनुसार, पाकिस्तान अंडर-19 टीम अभी दुबई में एसीसी अंडर19 एशिया कप में खेल रही है, जहां ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर रहने के बाद शुक्रवार को सेमीफाइनल में बंगलादेश से भिडेंगी। आठ टीमों के इस टूर्नामेंट का फाइनल 21 दिसंबर को होगा। 

एशिया कप के लिए चुनी गई टीम में सिर्फ एक बदलाव किया गया है, जिसमें दाएं हाथ के तेज गेंदबाज उमर जैब को बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद हुजैफा की जगह त्रिकोणीय श्रृंखला और अंडर-19 विश्व कप दोनों के लिए टीम में शामिल किया गया है। 

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज अली रजा, जिन्होंने टूर्नामेंट के 2024 एडिशन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 34 रन देकर चार विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था, उन्हें भी आगामी टूर्नामेंट के लिए टीम में शामिल किया गया है। इस तेज गेंदबाज ने टूर्नामेंट में सिफर् तीन मैचों में नौ विकेट लिए थे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मेजबान जिम्बाब्वे के बीच त्रिकोणीय 25 दिसंबर से छह जनवरी तक खेली जाएगी और यह 50 ओवर के अंडर-19 विश्व कप के लिए अहम तैयारी होगी। 

पाकिस्तान अंडर-19 टीम : 

फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान (उप-कप्तान), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली हसन बलूच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसान, मोमिन कमर, मोहम्मद सैयाम, मोहम्मद शयान (विकेटकीपर), निकब शफीक, समीर मिन्हास, उमर जैब 