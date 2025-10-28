स्पोर्ट्स डेस्क : शेफाली वर्मा को प्रतिका रावल की जगह मौजूदा महिला वनडे विश्व कप के लिए टीम में शामिल किया गया है। प्रतिका टखने की चोट के कारण बाहर हो गई हैं। 21 साल की शेफाली 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के सेमी-फाइनल मैच के लिए उपलब्ध रहेंगी। सेलेक्टर्स ने उन्हें तेजल हसबनीस के ऊपर चुना, जो वर्ल्ड कप के लिए भारत की रिजर्व खिलाड़ियों में अकेली बैटर थीं।

जब अगस्त में वर्ल्ड कप टीम की घोषणा हुई थी, तो शेफाली को बाहर कर दिया गया था और स्मृति मंधाना की ओपनिंग पार्टनर के तौर पर रावल को प्राथमिकता दी गई थी क्योंकि सेलेक्टर्स ने एक्स-फैक्टर के बजाय कंसिस्टेंसी को प्राथमिकता दी थी। शेफाली ने अक्टूबर 2024 के बाद से भारत के लिए कोई वनडे मैच नहीं खेला है, लेकिन 50 ओवर के फॉर्मेट में इंडिया ए के साथ जुड़ी रही हैं। उन्होंने अगस्त में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 52 रन और सितंबर में बेंगलुरु में न्यूजीलैंड ए के खिलाफ 70 रन बनाए थे।

शेफाली ने दिसंबर 2024 में हरियाणा के लिए घरेलू वनडे मैचों में 75.28 की औसत और 152.31 के स्ट्राइक रेट से 527 रन भी बनाए थे जिसमें बंगाल के खिलाफ 115 गेंदों पर 197 रन की टॉप-स्कोरिंग पारी भी शामिल थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए WPL 2025 सीजन में शानदार प्रदर्शन किया, सीजन में चौथी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली और सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बैटर बनीं, जिसमें उन्होंने 152.76 के स्ट्राइक रेट से 304 रन बनाए।

रावल की जगह शेफाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमी-फाइनल में सीधे प्लेइंग इलेवन में आ सकती हैं। मंधाना और रावल के बीच ओपनिंग पार्टनरशिप भारत के सेमी-फाइनल में पहुंचने के लिए बहुत जरूरी थी। वे अब तक टूर्नामेंट की टॉप पांच बैटिंग पार्टनरशिप में से दो में शामिल रही हैं जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 212 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 155 रन बनाए।

रावल ने 6 पारियों में 51.33 की औसत से रन बनाए जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 75 और न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के अहम मैच में मैच जिताऊ 122 रन शामिल हैं। टूर्नामेंट में दूसरी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली रावल, बांग्लादेश के खिलाफ भारत के आखिरी लीग मैच के दौरान फील्डिंग करते समय घायल हो गईं। बांग्लादेश की पारी के 21वें ओवर में बाउंड्री रोकने की कोशिश करते समय रावल का पैर टर्फ में फंस गया और उनके टखने में चोट लग गई। इसके बाद वह बैटिंग करने नहीं आईं, उनकी जगह अमनजोत कौर ने ओपनिंग की। मैच आखिरकार बिना किसी नतीजे के रद्द हो गया। इस वर्ल्ड कप में सिर्फ मंधाना ने रावल से ज़्यादा रन बनाए हैं।

अगर शेफाली तुरंत प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं होती हैं तो भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हरलीन देओल या अमनजोत से ओपनिंग करवा सकता है। उमा छेत्री जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म-अप मैच में ओपनिंग की थी और रेगुलर विकेटकीपर ऋचा घोष के चोट के कारण बाहर होने पर बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेला था एक और ऑप्शन हैं, साथ ही जेमिमा रोड्रिग्स भी हैं, जिन्होंने पहले वनडे क्रिकेट में 18 बार ओपनिंग की है।

ICC की एक रिलीज में कहा गया है कि शेफाली को टीम में शामिल करने को सोमवार शाम को इवेंट टेक्निकल कमेटी ने मंजूरी दे दी। इस कमेटी में वसीम खान (चेयर, ICC जनरल मैनेजर - क्रिकेट), गौरव सक्सेना (ICC जनरल मैनेजर - इवेंट्स और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस), एबे कुरुविला (BCCI टूर्नामेंट डायरेक्टर) और मेल जोन्स (इंडिपेंडेंट नॉमिनी) शामिल हैं।