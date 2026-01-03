नई दिल्ली : ऑस्ट्रेलियाई चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली ने सुझाव दिया है कि ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल भारत और श्रीलंका में होने वाले आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के लिए रिजर्व विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी वर्ल्ड कप टीम में जोश इंग्लिस को एकमात्र विकेटकीपर के तौर पर शामिल किया है और टीम में स्पिन-बॉलिंग ऑप्शन और ऑलराउंडर भरे हुए हैं।

बेली ने मैक्सवेल को एक नेचुरल विकेटकीपर बताया और कहा कि उन्होंने उसे बचपन में विकेटकीपर के तौर पर देखा है। क्रिकेट डॉट एयू के अनुसार बेली ने कहा, 'मैंने उसे (ग्लेन मैक्सवेल) ऐसा करते देखा है। वह एक नेचुरल है; उसने बचपन में (विकेटकीपिंग) की थी। यह उन रोजाना की चोटों का बैलेंस है, जिसमें कोई खिलाड़ी शायद सिर्फ एक (मैच) के लिए बाहर हो सकता है, बनाम एक ज्यादा गंभीर चोट और फिर वह कितने समय तक रहेगी, और क्या आप किसी को टीम में रख सकते हैं?'

ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप के लिए स्पिन से भी संभावित टीम चुनी है। अनुभवी ऑलराउंडर मिशेल मार्श इस बड़े टूर्नामेंट में 15 सदस्यीय टीम की कप्तानी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप B में आयरलैंड, जिम्बाब्वे, श्रीलंका और ओमान के साथ रखा गया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच 11 फरवरी को कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी।

ऑस्ट्रेलिया टीम :

मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा।