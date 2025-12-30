स्पोर्ट्स डेस्क : इंग्लैंड ने टी20 विश्व कप 2026 के लिए प्रोविजनल टीम की घोषणा कर दी है। जोफ्रा आर्चर को टीम में शामिल किया गया है, जबकि वह अभी भी बाईं तरफ की चोट से उबर रहे हैं जिसकी वजह से वह तीसरे टेस्ट के बाद एशेज से बाहर हो गए थे।

15 सदस्यीय टीम में जोश टंग भी शामिल हैं जिन्होंने अभी तक इंटरनेशनल लिमिटेड-ओवर्स क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है। टंग को हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम और व्हाइट-बॉल कप्तान हैरी ब्रूक ने एक स्ट्राइक बॉलर के तौर पर टीम में शामिल किया है जिनका मानना ​​है कि वह भारत और श्रीलंका में होने वाले टूर्नामेंट के लिए उम्मीद की जा रही सपाट पिचों पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

आर्चर एशेज में इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे, इससे पहले कि उन्हें एडिलेड में तीसरे टेस्ट के दौरान चोट लगी, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 11 दिनों में जीतकर एशेज अपने नाम कर ली। इस तेज गेंदबाज ने 27.11 की औसत से 9 विकेट लिए, जिसमें एडिलेड ओवल में पहली पारी में 53 रन देकर 5 विकेट शामिल हैं - यह उनका चौथा 5 विकेट हॉल था। उन्होंने बल्ले से भी योगदान दिया, उसी मैच में 25.50 की औसत से 102 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल था।

आर्चर बॉक्सिंग डे की शाम को मेलबर्न में चौथे टेस्ट के पहले दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया से चले गए और फिलहाल ECB की मेडिकल टीम की देखरेख में बारबाडोस में ठीक हो रहे हैं। वह श्रीलंका में होने वाले तीन वनडे और तीन T20I मैच नहीं खेलेंगे जो 22 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। आर्चर के 8 फरवरी को मुंबई में नेपाल के खिलाफ ग्रुप C के पहले मैच से पहले भारत में टीम में शामिल होने की संभावना है।

टंग को T20 क्रिकेट में अपेक्षाकृत कम अनुभवी हैं, उन्होंने सिर्फ 21 मैच खेले हैं, लेकिन इस साल लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन से वह सुर्खियों में आए हैं। वह इस साल के मेन्स हंड्रेड में 14 विकेट के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे और उन्होंने 2 एशेज टेस्ट में 18.58 की औसत से 12 विकेट लेकर प्रभावित किया है। इसमें MCG में 45 रन देकर 5 विकेट लेना शामिल है, जो मैच के 7 विकेट पर 89 रन के आंकड़े का हिस्सा था, जिसके लिए उन्हें जनवरी 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की पहली टेस्ट जीत में प्लेयर ऑफ द मैच के तौर पर मुल्लाघ मेडल मिला।

इस बीच ऑलराउंडर विल जैक्स न्यूजीलैंड दौरे से बाहर रहने के बाद दोनों टीमों में वापस आ गए हैं। T20 वर्ल्ड कप में सफलता निश्चित रूप से ब्रेंडन मैकुलम पर दबाव कम करेगी। इंग्लैंड 2024 के एडिशन में सेमीफाइनल तक पहुंचा था, जहां उसे आखिरकार विजेता बने भारत से हार मिली, जिसकी वजह से पूर्व व्हाइट-बॉल कोच मैथ्यू मॉट को हेड कोच के पद से हाथ धोना पड़ा था। इंग्लैंड ने इससे पहले 2010 और 2022 में यह टूर्नामेंट जीता था।

टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की प्रोविजनल टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टोंग, ल्यूक वुड।