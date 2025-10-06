स्पोर्ट्स डेस्क : भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने महिला विश्व कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मैच में भारत ने 88 रनों से जीत हासिल की, और दीप्ति को उनके शानदार क्षेत्ररक्षण के लिए ‘सर्वश्रेष्ठ फील्डर’ का पुरस्कार मिला। उनकी सटीक थ्रो और मैदान पर फुर्ती ने न सिर्फ पाकिस्तान की पारी तोड़ी, बल्कि भारत की जीत की नींव भी मजबूत की।

शानदार रन आउट जिसने मैच पलटा

दीप्ति शर्मा का सबसे यादगार पल तब आया जब उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाज मुनीबा अली को रन आउट किया। मुनीबा का बल्ला हवा में था, और दीप्ति ने बिजली की गति से थ्रो मारकर स्टंप्स उड़ा दिए। यह रन आउट पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में असर

फील्डिंग के अलावा दीप्ति ने गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने चार विकेट चटकाकर पाकिस्तान की बल्लेबाज़ी की रीढ़ तोड़ दी। बल्लेबाजी में भले ही वह बड़ा स्कोर न बना सकीं, लेकिन टीम के लिए उपयोगी रन जोड़े। उनकी इस ऑलराउंड परफॉर्मेंस ने दिखाया कि क्यों वह टीम इंडिया की सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक हैं।

कोच और साथियों ने की तारीफ

भारत के फील्डिंग कोच मुनीश बाली ने दीप्ति की तारीफ़ करते हुए कहा कि उनकी फील्डिंग और मैच की समझ बेहतरीन रही। कप्तान हरमनप्रीत कौर और उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने भी दीप्ति की रन आउट में दिखाई गई जागरूकता की सराहना की।

भारत का अजेय सिलसिला बरकरार

इस जीत के साथ भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में लगातार 12वीं जीत दर्ज की और अंकतालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। टीम अब अपना अगला मुकाबला 9 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका और फिर 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी।