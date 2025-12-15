नई दिल्ली : भारत की शेफाली वर्मा को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में उनके निर्णायक प्रदर्शन के बाद नवंबर महीने के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उनका शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन (78 गेंदों पर 87 रनों की शानदार पारी और महत्वपूर्ण 2 विकेट) भारत को पहला विश्व कप खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण था।
घायल प्रतिका रावल की जगह टीम में शामिल की गईं 21 वर्षीय खिलाड़ी ने सबसे बड़े मंच पर शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। ICC वेबसाइट के अनुसार इस दाएं हाथ की बल्लेबाज ने 78 गेंदों पर 87 रन बनाए, जो विश्व कप फाइनल में किसी भारतीय सलामी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। उनकी आक्रामक शुरुआत स्मृति मंधाना के साथ रिकॉर्ड 100 रन की ओपनिंग साझेदारी ने भारत को खिताबी मुकाबले में 298/7 के स्कोर तक पहुंचाया।
शेफाली का प्रभाव गेंद से भी दिखा। उन्होंने लगातार ओवरों में सुने लुस और मारिजान कैप को आउट किया, जिससे दक्षिण अफ्रीका की पारी के दौरान महत्वपूर्ण साझेदारियां टूटीं और उन्होंने सात ओवरों में 2/36 के शानदार आंकड़े के साथ गेंदबाजी समाप्त की। वर्मा खिताब जीतने के बाद कहा, 'मेरा पहला ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का अनुभव वैसा नहीं रहा जैसा मैंने उम्मीद की थी, लेकिन यह उससे कहीं बेहतर रहा जिसकी मैंने कभी उम्मीद या कल्पना की थी।'
उन्होंने आगे कहा, 'मैं आभारी हूं कि मैं फाइनल में टीम की सफलता में योगदान दे सकी और पहली बार विश्व कप जीतकर और घरेलू दर्शकों के सामने इतिहास रचने का हिस्सा बन सकी। मुझे नवंबर महीने के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाने पर सच में बहुत गर्व है। मैं यह पुरस्कार अपनी टीम के साथियों, कोचों, परिवार और उन सभी को समर्पित करती हूं जिन्होंने अब तक मेरी यात्रा में मेरा साथ दिया है। हम एक टीम के रूप में जीतते और हारते हैं; यही बात इस पुरस्कार पर भी लागू होती है।'
फाइनल में अपने ऑलराउंड शानदार प्रदर्शन के लिए शेफाली को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला, जिसने भारत को पहला महिला क्रिकेट विश्व कप खिताब दिलाया, जिससे वे प्रतिष्ठित ट्रॉफी उठाने वाली चौथी टीम बन गईं। यह सम्मान शैफाली के लिए एक शानदार वापसी की निशानी है, जिन्हें पहले भारत की वनडे टीम से बाहर कर दिया गया था और उन्होंने वर्ल्ड कप में वापसी से पहले फॉर्म हासिल करने के लिए घरेलू क्रिकेट में वापसी की थी। नवंबर में उनके प्रदर्शन ने न केवल उनकी वापसी को दिखाया, बल्कि बड़े मैचों में उनके बढ़ते स्वभाव को भी दिखाया जिससे फाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत में उनकी जगह पक्की हो गई।