स्पोर्ट्स डेस्क : अंडर-19 एशिया कप 2025 अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है और क्रिकेट फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल है—क्या एक बार फिर भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने-सामने होंगे? मौजूदा समीकरणों को देखें तो दुबई की धरती पर 21 दिसंबर को एक और हाई-वोल्टेज भारत-पाक मुकाबला देखने की पूरी संभावना बनती दिख रही है।

सेमीफाइनल की तस्वीर हुई साफ

U19 एशिया कप 2025 के सेमीफाइनल मुकाबलों का शेड्यूल तय हो चुका है। 19 दिसंबर को खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से होगा। वहीं उसी दिन दूसरे सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन बांग्लादेश की टक्कर पाकिस्तान से होगी। दोनों मुकाबले रोमांच से भरपूर होने की उम्मीद है।

फाइनल में भारत-पाक भिड़ंत का पूरा गणित

अगर सेमीफाइनल में भारत श्रीलंका को मात देने में सफल रहता है और दूसरी ओर पाकिस्तान बांग्लादेश को हराता है, तो 21 दिसंबर को फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टक्कर तय हो जाएगी। यह मुकाबला सिर्फ ट्रॉफी के लिए नहीं, बल्कि एशियाई क्रिकेट में दबदबे और प्रतिष्ठा की लड़ाई भी होगा।

ग्रुप स्टेज में भारत का पलड़ा रहा भारी

इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान पहले ही आमने-सामने आ चुके हैं और उस मुकाबले में टीम इंडिया ने अपना दबदबा साफ दिखाया था। 14 दिसंबर को खेले गए ग्रुप स्टेज मैच में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से करारी शिकस्त दी थी।

क्या दोहराया जाएगा वही नतीजा?

अब सबकी निगाहें सेमीफाइनल मुकाबलों पर टिकी हैं। अगर हालिया फॉर्म को देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही फाइनल में पहुंचने के प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि U19 एशिया कप 2025 का फाइनल एक बार फिर भारत-पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा, जो टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण साबित हो सकता है।