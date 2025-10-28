गुवाहाटी: महिला वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम बुधवार को चार बार की चैंपियन इंग्लैंड से भिड़ेगी। लीग चरण में करीबी जीतों के सहारे अंतिम चार में जगह बनाने वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम को अगर इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को कड़ी टक्कर देनी है, तो उसके बल्लेबाजों को स्पिन के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन दिखाना होगा।

दक्षिण अफ्रीका को लीग में दो हार का सामना करना पड़ा था, और दोनों बार उसकी बल्लेबाजी स्पिन के सामने ढह गई थी। शुरुआती मैच में केवल 69 रन पर सिमटने के बाद टीम ने शानदार वापसी की और न्यूजीलैंड, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ करीबी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम लीग मैच में फिर से वही कमजोरी दिखी जब टीम 24 ओवरों में केवल 97 रन पर ढेर हो गई।

इंग्लैंड इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा और अपनी स्पिन तिकड़ी — सोफी एक्लेस्टोन, लिंसे स्मिथ और चार्ली डीन — के सहारे विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने का प्रयास करेगा। तेज गेंदबाज लॉरेन बेल को नई गेंद से शुरुआती सफलता दिलानी होगी, जबकि एलिस कैप्सी भी इस समय शानदार लय में हैं और टूर्नामेंट में अब तक पांच विकेट ले चुकी हैं।

गुवाहाटी में बारिश की संभावना भी बनी हुई है, जिससे दोनों टीमें मौसम पर भी नज़र रखेंगी।

टीमें:

इंग्लैंड: नैट स्किवर-ब्रंट (कप्तान), एम अर्लट, टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, सारा ग्लेन, एमी जोन्स, हीथर नाइट, एम्मा लैम्ब, लिन्सी स्मिथ, डैनी व्याट-हॉज।

दक्षिण अफ्रीका: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), एनेके बॉश, तज़मिन ब्रिट्स, नादिन डी क्लार्क, एनेरी डर्कसन, सिनालो जाफ्ता, मारिज़ान काप, अयाबोंगा खाका, मसाबाता क्लास, सुने लुस, कराबो मेसो, नॉनकुलुलेको म्लाबा, तुमी सेखुखुने, नोंडुमिसो टंगारियोन।