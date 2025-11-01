नवी मुंबई: हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आईसीसी महिला वनडे विश्व कप खिताब से सिर्फ एक कदम दूर है। रविवार को होने वाले भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका फाइनल को लेकर प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है, लेकिन टिकट नहीं मिलने से उन्हें भारी निराशा का सामना करना पड़ रहा है।

टिकट के लिए मची होड़

डी वाई पाटिल स्टेडियम में फाइनल देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। टिकट की कीमत महज 100 रुपये से शुरू थी, लेकिन शनिवार दोपहर तक सभी टिकट सोल्ड आउट हो चुके थे। स्टेडियम के बाहर हजारों प्रशंसक टिकट पाने की उम्मीद में खड़े दिखाई दिए।

प्रशंसकों की नाराज़गी

ठाणे के पंडियन परिमल ने कहा, 'सुबह नौ बजे से लाइन में हूं, लेकिन किसी को टिकट नहीं मिला। ऑनलाइन भी बुकिंग बंद है।'

वहीं मुंबई की किशोरी धौलपुरिया ने टिकटों की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए कहा, 'तीन दिन से कोशिश कर रही हूं, कोई जानकारी नहीं दी जा रही। धूप और बारिश में खड़े हैं, लेकिन टिकट का कुछ पता नहीं।'

कक्षा नौवीं की छात्रा लावण्या ने निराश होकर कहा, 'मैं टीम को ट्रॉफी जीतते देखना चाहती हूं, लेकिन गेट बंद हैं और टिकट नहीं मिल पा रहा।'

प्रबंधन की चुप्पी

टिकट की उपलब्धता को लेकर जब आयोजकों से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। स्थानीय प्रशंसक आंचल ने कहा, 'अगर टिकट खत्म हो गए हैं, तो कम से कम आधिकारिक घोषणा तो करनी चाहिए।'

भारत खिताब से एक कदम दूर

सेमीफाइनल में भारत ने सात बार की चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर इतिहास रचा था। अब पूरा देश महिला टीम के पहले विश्व कप खिताब का साक्षी बनने को बेताब है।