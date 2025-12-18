स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुक्रवार 19 दिसम्बर को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। लखनऊ में खेला जाने वाला चौथा मैच खराब मौसम के कारण रद्द हो गया और भारतीय टीम 2-1 से सीरीज में आगे है जिससे अब टीम पर सीरीज हार का खतरा नहीं है। लेकिन भारतीय टीम वनडे की तरह टी20 इंटरनेशनल सीरीज भी अपने नाम करना चाहेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका मैच जीतकर सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगी। आइए पिच रिपोर्ट और मौसम पर नजर डाल लेते हैं -

पिच रिपोर्ट

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कई मैच खेले हैं और IPL में गुजरात टाइटन्स का होम स्टेडियम होने की वजह से खिलाड़ी यहां की सामान्य परिस्थितियों से भी परिचित हैं। अगर पिच पर लाल मिट्टी है तो यह बैटिंग के लिए अच्छी होगी और इसमें अच्छा बाउंस होगा, जिस पर बैट्समैन भरोसा करके पहली ही गेंद से अपने शॉट खेल सकते हैं। अगर गेंदबाज सही जगह पर गेंद पिच करते हैं, तो वे भी बाउंस का फायदा उठा सकते हैं।

अगर क्यूरेटर काली मिट्टी वाली विकेट बनाने का फैसला करता है, तो इससे पलड़ा थोड़ा गेंदबाज़ों, खासकर स्पिनर्स के पक्ष में झुक जाएगा। इसका कारण पिच में बाउंस की कमी होगी और बल्लेबाजों को ज्यादा पारंपरिक तरीके से खेलना होगा। पहली बैटिंग करते समय स्कोर भी पिच के हिसाब से अलग-अलग होंगे, लाल मिट्टी वाली विकेट पर 210-220 का स्कोर विनिंग स्कोर हो सकता है, जबकि काली मिट्टी वाली विकेट पर 180-190 का स्कोर भी काफी हो सकता है।

ऐसा भी हो सकता है कि निर्णायक मैच के लिए लाल और काली मिट्टी के मिक्स वाली तीसरी तरह की पिच का इस्तेमाल किया जाए। अगर ऐसा होता है, तो यह बल्ले और गेंद के बीच एक अच्छी टक्कर होगी, क्योंकि बैट्समैन और गेंदबाज़ दोनों को गेम में अपनी बात रखने का बराबर मौका मिलेगा।

मौसम का पूर्वानुमान

भारत-दक्षिण अफ्रीका का लखनऊ मैच कोहरे के कारण रद्द होने के बाद मौसम फैंस के बीच चर्चा और चिंता का विषय बना हुआ है। जहां तक ​​अहमदाबाद के मौसम के पूर्वानुमान की बात है तो अनुसार 19 दिसंबर, 2025 की शाम को अच्छी विजिबिलिटी रहेगी।मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 30°C रहने का अनुमान है जबकि न्यूनतम तापमान 16°C रहेगा।