स्पोर्ट्स डेस्क : घने कोहरे और कम द्दश्यता के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बुधवार को होने वाला चौथा टी-20 मुकाबला रद्द कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ कई लोगों की कहानियां भी जुड़ी हैं क्योंकि लखनऊ में मैच देखने के लिए किसी ने गेंहू के बोरे बेचे तो कोई नेपाल से खास मैच देखने आया था। अंपायर रोहन पंडित और केएन अनंतपद्मनाभन अंपायरों द्वारा कई के बार के निरीक्षण के बाद अंतत: 9 बजे के बादचौथे टी20 मैच रद्द घोषित कर दिया। अब हम अहमदाबाद पांचवा टी-20 मैच खेला जायेगा जहां दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका के पास अब सीरीज बराबर करने का ही मौका है।

दर्शकों की भावुक कहानियां

मैच रद्द होने के बाद स्टेडियम के बाहर निराशा और नाराजगी साफ दिखी। एक दर्शक ने बताया कि उसने मैच का टिकट खरीदने के लिए तीन बोरे गेहूं बेच दिए थे। वहीं एक क्रिकेटप्रेमी नेपाल से खास तौर पर लखनऊ सिर्फ मैच देखने आया था, लेकिन बिना मुकाबला देखे ही लौटना पड़ा। कुछ युवाओं ने कहा कि उन्होंने दो से तीन महीने तक अपनी पॉकेट मनी बचाकर टिकट खरीदा था। ऐसे में मैच का पूरी तरह रद्द होना उनके लिए बड़ा झटका था।

अब पांचवें और आखिरी टी20 मैच पर नजर

चयन को लेकर उठे सवालों और कुछ कमजोरियों के उजागर होने के बीच भारत शुक्रवार को यहां होने वाले पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जीत दर्ज करके दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चुनौतीपूर्ण श्रृंखला का सकारात्मक अंत करने की कोशिश करेगा। टेस्ट श्रृंखला में 0-2 से हारने के बाद भारत ने शानदार वापसी करते हुए वनडे श्रृंखला जीती। अब उसने टी20 श्रृंखला में 2-1 की अजेय बढ़त बना ली है, क्योंकि बुधवार को लखनऊ में खराब मौसम के कारण चौथा मैच रद्द कर दिया गया था। यह सुनिश्चित है कि भारत अब इस श्रृंखला को हार नहीं सकता है जो मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए राहत की बात होनी चाहिए। हालांकि टीम टेस्ट सीरीज के घावों पर मरहम के लिए टी20 सीरीज भी जीतने की कोशिश करेगी।